Речниця Луценка прокоментувала закриття справи Калєтніка

Генеральна прокуратура України (ГПУ) за керівництва колишнього генерального прокурора Юрія Луценка на законних підставах закрила справу щодо ексзаступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка, заявила речниця ексочільника ГПУ Лариса Сарган у суботу, 31 серпня.

"Стаття КК, яку 5,5(!) років Горбатюк пред'являв Калетнику - давно декриміналізована. По справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, по цій же справі було відмовлено у проведенні заочного розслідування через відсутність складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи", - написала Сарган у Facebook. Вона наголосила, що справа закрита на законних підставах.

Також вона прокоментувала інформацію про зміни до 20 кримінальних проваджень, які здійснив Луценко. За словами речниці ексгенпрокурора, ці 20 кримінальних проваджень передані до Державного бюро розслідувань (ДБР), Нацполіції, Служби безпеки України (СБУ) за підслідністю. "Провадження не мають відношення ні до справ Майдану, ні до колишніх високопосадовців. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва тощо передані за підслідністю", - наголосила Сарган.

Нагадаємо, в Управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури раніше заявили, що ГПУ закрила справу проти колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка через відсутність складу злочину в його діях.

29 серпня Верховна Рада призначила Руслана Рябошапку генеральним прокурором України, звільнивши раніше того ж дня з цієї посади Юрія Луценка.