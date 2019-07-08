Речниця Луценка повідомила про згоду Вишинського на обмін з РФ

Звільнений судом з-під варти головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський, за твердженням прессекретарки генерального прокурора України Лариса Сарган, у середу, 28 серпня, дав згоду на добровільну участь у взаємному звільненні утримуваних у РФ та Україні осіб, а також погодився залишити межі України. Копію відповідної заяви, підписаної Вишинським, Сарган оприлюднила на совїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє агенство "Інтерфакс-Україна".

"Я згоден на тимчасові незручності щодо вільного пересування, а також на необхідність перебування в зазначеному місці під час участі в процесі. Все вищевикладене я заявляю свідомо, при добрій пам'яті та волі, за відсутності тиску та примусу стосовно мене", - йдеться в тексті заяви.

Також Сарган повідомила, що раніше журналіст відмовлявся від можливого обміну на утримуваних у Росії українських громадян, але зміна судом запобіжного заходу для Вишинського відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського.

Утім, згодом Сарган видалила свій пост у Facebook, але копію заяви, а також скріншот її повідомлення опублікували українські ЗМІ.

Раніше цього дня Київський апеляційний суд випустив Вишинського з СІЗО під особисте зобов'язання. Судді скасували ухвалу про подовження його арешту, яка була винесена 19 серпня.

Минулого місяця в офісі президента України Володимира Зеленського запропонували одночасно звільнити українського політв'язня в РФ Олега Сенцова та редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України затримали Вишинського. Спільно із представниками прокуратури АР Крим вони провели слідчі дії в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Тоді ж Вишинському й оголосили про підозру у державній зраді. 17 травня минулого року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який вже неодноразово подовжували. До того ж Вишинський обвинувачується у незаконному володінні та зберіганні зброї.