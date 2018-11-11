 Речник президента розповів про зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

Речник президента розповів про зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП

Кілька ієрархів УПЦ МП зустрілись з президентом України, попри демарш з боку церковного керівництва. За словами речника Порошенка, ідеться про єпископів УПЦ МП, готових приєднатися до єдиної церкви.

Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра

Прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив, що Петро Порошенко зустрівся з кількома представниками групи архієреїв УПЦ МП, які підтримують надання автокефалії Українській православній церкві. Про це він написав у Facebook зранку середи, 14 листопада. За його словами, під час зустрічі йшлось "про перемовини зі Вселенським патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об'єднавчого Собору".

Він припустив, що запланована на 13 листопада зустріч спочатку зірвалась через "російський сценарій". "Владики розповіли президенту про безпрецедентний тиск Москви, який чиниться на тих єпископів УПЦ МП, які готові приєднатися до творення єдиної церкви", - зазначив Цеголко у своєму дописі. Речник глави української держави додав, що Порошенко запевнив у тому, що влада захищатиме право кліру та мирян вільно обирати церковну юрисдикцію.

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Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату розірвав євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом та відмовився долучатися до процесу надання автокефалії. (13.11.2018)

Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом. (03.11.2018)

На 13 листопада попередньо була запланована зустріч єпископів УПЦ МП з Порошенком. У наміченому масштабі вона не відбулась начебто через незадоволення УПЦ МП місцем проведення заходу. Єпископи хотіли проводити зустріч лише на церковній території, тоді як президент пропонував провести її в "Українському домі" в Києві. Згадана Цеголком зустріч відбулась в закритому режимі саме там. За даними українських ЗМІ, на заході були присутні щонайменше три ієрархи УПЦ МП.

Того ж дня Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату розірвав євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом та відмовився долучатися до процесу надання автокефалії українській православній церкві. 

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