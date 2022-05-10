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Реформи в Україні

Реформи в Україні - політичні та економічні перетворення в країні після Революції гідності 2013/14 років.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформи в Україні". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень? 10.03.2022

Україна, Грузія та Молдова хотіли б якомога швидше приєднатися до ЄС. Чи війна Росії проти України пришвидшить тепер ці довгі процеси? Відповіді мають бути надані на саміті ЄС.

США дадуть Україні кредитні гарантії до мільярда доларів

США дадуть Україні кредитні гарантії до мільярда доларів 15.02.2022

Уряд США надасть Україні гарантію суверенної позики до одного мільярда доларів на підтримку економічних реформ і подальшої співпраці з МВФ.

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) 24.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати майбутнім пенсіонерам (21.01.2022) 21.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) 06.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
Зеленський у розмові з Байденом: Йдеться про майбутнє не лише України

Зеленський у розмові з Байденом: Йдеться про майбутнє не лише України 03.01.2022

Розмова президентів України та США тривала понад півтори години, політики порушили питання ситуації навколо українських кордонів, енергетичної безпеки та реформ. У ОПУ розповіли деталі телефонних перемовин.
У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з Укрзалізницею

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з "Укрзалізницею" 10.11.2021

Наразі обговорюється модель, за якою DB Engineering & Consulting направить експертів та менеджерів до України для консультування "Укрзалізниці" щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

Зеленський проти Кличка, або Навіщо Києву новий закон про столицю

"Зеленський проти Кличка", або Навіщо Києву новий закон про столицю 21.10.2021

Верховна Рада незабаром може ухвалити новий закон про столицю. Чим він загрожує чинному меру Києва Віталієві Кличку і як оцінюють документ незалежні експерти, розбиралася DW.

День захисниць України: історії двох ветеранок (14.10.2021) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З 2021 року їх також вшановують у День захисників і захисниць України. Наскільки дружньою до жінок є українська армія, DW запитала у двох ветеранок.
Саміт Україна-ЄС: з чим Мішель і фон дер Ляєн їдуть до Зеленського

Саміт Україна-ЄС: з чим Мішель і фон дер Ляєн їдуть до Зеленського 11.10.2021

23-й саміт Україна-ЄС у Києві має дати конкретні результати - підписання трьох важливих угод - щодо авіації, фінансування науки та культури. DW з'ясовувала, за що керівники ЄС планують хвалити і критикувати Зеленського.
Уперед у минуле, або Нафтогаз України під контролем уряду

Уперед у минуле, або "Нафтогаз України" під контролем уряду 06.10.2021

Компанія "Нафтогаз України" знову опинилася під контролем уряду. Перебравши на себе функції наглядової ради, Кабмін порушив принципи реформи корпоративного управління, вважають опитані DW експерти.
Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео)

Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?

Поліція у віддалених ОТГ, або хто такий поліцейський громади? (01.10.2021) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
Як Меркель не спала через Україну: що канцлерка Німеччини зробила для України (24.09.2021)

Як Меркель не спала через Україну: що канцлерка Німеччини зробила для України (24.09.2021) 24.09.2021

Анґела Меркель 16 років очолювала уряд у Німеччині. Після виборів у Бундестаг 26 вересня та формування нової коаліції вона піде з посади канцлерки ФРН. Що вона зробила для України за час свого урядування?

Держдеп США заявив про загрозу зриву судової реформи в Україні

Держдеп США заявив про загрозу зриву судової реформи в Україні 17.09.2021

У Держдепартаменті США наголосили, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну. На питаннях судової реформи в Україні зосередиться і місія МВФ.
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