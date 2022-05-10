Реформи в Україні

День захисниць України: історії двох ветеранок (14.10.2021)

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З 2021 року їх також вшановують у День захисників і захисниць України. Наскільки дружньою до жінок є українська армія, DW запитала у двох ветеранок.