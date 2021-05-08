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Референдум у Шотландії

Референдум у Шотландії – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Шотландії". Наприкінці 2018-го або у 2019 році, коли умови Brexit стануть зрозумілішими, у Шотландії планується провести референдум щодо незалежності від Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Парламент Шотландії дав згоду на проведення нового референдуму щодо незалежності. Сталося це за лічені години до того, як Великобританія має офіційно оголосити про "запуск" Brexit.
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Референдум у Шотландії може вперше призвести до утворення нової незалежної держави на теренах Євросоюзу. DW зробила огляд регіонів, у яких з новою силою можуть розгорнутися сепаратистські рухи.
Коментар: Після падіння Берлінського муру - Адріанів вал?

Коментар: Після падіння Берлінського муру - Адріанів вал? 18.09.2014

Референдум у Шотландії - немислиме може стати реальним, і Шотландія стане незалежною державою. Проте Європі не потрібні нові кордони, вважає Кристоф Гассельбах.