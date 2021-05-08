Референдум у Шотландії – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Шотландії". Наприкінці 2018-го або у 2019 році, коли умови Brexit стануть зрозумілішими, у Шотландії планується провести референдум щодо незалежності від Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.