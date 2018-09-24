 Референдум у Македонії щодо зміни назви країни провалився | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2018

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Новини

Референдум у Македонії щодо зміни назви країни провалився

Явка на всенародному голосуванні в Македонії щодо зміни назви країни становила менше 50 відсотків, що робить результати референдуму недійсними.

Македонія

Референдум у Македонії щодо зміни назви країни, необхідної для її євроатлантичної інтеграції, провалився. Згідно з даними державної виборчої комісії Македонії, станом на 18:30 за місцевим часом, тобто за півгодини до закриття виборчих дільниць, явка на плебісциті становила не більше 34 відсотків з 1,8 мільйона виборців, передає агенція новин dpa. Для набуття чинності результатів всенародного голосування, явка на референдумі мала становити не менше 50 відсотків, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряди Греції та Македонії погодили умови зміни назви колишньої частини Югославії. Історична суперечка між Скоп'є та Афінами щодо назви цієї невеликої балканської країни вважається головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз (ЄС) та Північноатлантичний Альянс (НАТО). Афіни постійно блокували будь-який рух Скоп'є в цьому напрямку. Але рішення щодо нової назви Македонії має ухвалюватися лише на всенародному голосуванні.

Македонія вважається кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року. В Брюсселі раніше вже сигналізували готовність до відновлення переговорів про набуття членства цієї балканської країни в Євросоюзі. Так само в адміністрації США наголошували, що в разі обрання македонцями іншої назви для своєї країни вона стане 30-м членом НАТО. Раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс також застерігав македонців від можливого втручання Росії у перебіг референдуму.

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