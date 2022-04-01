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Рефат Чубаров

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рефат Чубаров".

Український кримськотатарський політик Рефат Чубаров є головою Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року. Чубров був депутатом Верховної Ради України кількох скликань. У Верховній Раді восьмого скликання він входить до складу парламентського комітету з питань прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рефат Чубаров: Люди в Криму жахнулися наслідків війни

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни" 01.04.2022

Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією, а також розповів про настрої на півострові.

У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова

У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова 01.06.2021

Верховний суд анексованого РФ Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатрського народу Рефата Чубарова до шести років ув'язнення. Чубаров назвав вирок нікчемним.
Команда Навального не виправлятиме карту РФ з анексованим Кримом - Чубаров

Команда Навального не виправлятиме карту РФ з анексованим Кримом - Чубаров 25.03.2021

Команда Олексія Навального запустила сайт із зображенням карти РФ, до якої додано незаконно анексований Крим. Представник російського опозиціонера Леонід Волков відмовився виправити карту, заявив Рефат Чубаров.
У Криму хочуть отримувати російську воду з Дніпра

У Криму хочуть отримувати "російську" воду з Дніпра 13.08.2019

Кримська влада просить Росію домовлятися з Україною про постачання на півострів "російської" води з Дніпра, котрий бере початок у РФ. Голова Междлісу Рефат Чубаров застерігає Україну від поновлення постачання води.
Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму

Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму 09.08.2019

Джемілєв і Чубаров попросили Зеленського порушити питання про постійну моніторингову місію в Криму на міжнародному рівні, аби фіксувати там порушення прав людини.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації анексованого Криму

Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації анексованого Криму 06.07.2019

Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію про мілітаризацію Москвою Криму, а також Чорного та Азовського морів.
Катерина Калитко: Сабир

Катерина Калитко: Сабир 17.05.2019

"Саме зараз про права киримли та репресії проти них кожній чесній людині треба говорити з потроєною силою", - Катерина Калитко, спеціально для DW.
В Сирії у скрутних умовах перебувають 75 українців - Чубаров

В Сирії у скрутних умовах перебувають 75 українців - Чубаров 25.03.2019

На територіях зі зруйнованою інфраструктурою в Сирії наразі перебувають 21 жінка і 54 дитини, які хочуть повернутися в Україну, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Доля Ханського палацу в Бахчисараї: Україна хоче звернутись до міжнародних судів

Доля Ханського палацу в Бахчисараї: Україна хоче звернутись до міжнародних судів 19.03.2019

Україна збирає факти руйнування окупаційною владою Криму Ханського палацу в Бахчисараї. Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що Росія блокує доступ міжнародних експертів до пам'ятки.
Туск у Києві: візит солідарності і заохочення до реформ

Туск у Києві: візит солідарності і заохочення до реформ 19.02.2019

Голова Європейської Ради Дональд Туск, що перебуває із візитом солідарності в Україні, пообіцяв Києву усебічну підтримку Європи перед російською агресією. Водночас він закликав продовжувати реформи і дав Києву 5 порад.
Як уряд України сподівається реінтегрувати Крим в інформаційній сфері

Як уряд України сподівається реінтегрувати Крим в інформаційній сфері 28.12.2018

Уряд України схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Криму. Вона покликана протидіяти російській пропаганді та інформуванню мешканців півострова про статус Криму та їхні права.
Київ засудив обшуки в домівках кримських татар

Київ засудив обшуки в домівках кримських татар 26.04.2018

Російські силовики провели низку обшуків у домівках кримськотатарських підприємців та активістів. МЗС України висловлює обурення.
Чубаров: У Криму понад 60 політичних в'язнів

Чубаров: У Криму понад 60 політичних в'язнів 05.01.2018

Голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров розповів, що в анексованому Росією Криму сотні людей отримали штрафи за участь в політичних акціях. Кілька десятків перебувають за ґратами або в СІЗО.
ЄС вітає звільнення Умерова та Чийгоза та очікує на скасування заборони Меджлісу

ЄС вітає звільнення Умерова та Чийгоза та очікує на скасування заборони Меджлісу 26.10.2017

Європейський Союз очікує, що услід за звільненням лідерів кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, Росія скасує рішення про заборону Меджлісу.
Чийгоз і Умеров після повернення працюватимуть у Києві - Чубаров

Чийгоз і Умеров після повернення працюватимуть у Києві - Чубаров 25.10.2017

Лідери кримських татар Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз після приїзду з Туреччини працюватимуть у Києві, поки не з'явиться можливість повернутися у Крим, заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.
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