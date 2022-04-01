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Український кримськотатарський політик Рефат Чубаров є головою Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року. Чубров був депутатом Верховної Ради України кількох скликань. У Верховній Раді восьмого скликання він входить до складу парламентського комітету з питань прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.