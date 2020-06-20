"Репортери без кордонів" засудили хвилю арештів у Білорусі

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) засудила нещодавню хвилю затримань журналістів напередодні президентських виборів у Білорусі.

"Уряд (Білорусі - Ред.) робить все можливе, щоб запобігти повідомленням про виборчу кампанію опозиційних діячів", - йдеться у повідомленні RSF, опублікованому у середу, 24 червня.

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Правозахисники закликають представників Європейської комісії вплинути на білоруський уряд для того, щоб журналісти у цій країні змогли вільно працювати.

"Ми закликаємо Європейську комісію пов'язати подальші переговори з білоруським режимом щодо Східного партнерства із дотриманням принципу свободи преси (...) Усіх затриманих співробітників ЗМІ потрібно негайно звільнити", - заявив речник правління RSF Міхаель Редіске (Michael Rediske).

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Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. З початку передвиборчої кампанії у Білорусі заарештували десятки журналістів, серед яких є співробітники ЗМІ з чинними акредитаціями.

Зокрема, 19 червня був останній день реєстрації альтернативних президенту країни Олександру Лукашенку кандидатів. Того дня силовики заарештували понад 270 осіб, серед них щонайменше 14 журналістів.

Серед цих журналістів є співробітники агенції Reuters, Radio Swaboda (місцеве відділення "Радіо свободи" - Ред.), білоруського радіо в екзилі Euroradio та онлайнвидань Tut.by та Onliner.by, а також місцевих ЗМІ.

Крім того влада вимикала інтернет під час мітингів опозиційних діячів, що ускладнювало роботу журналістів, додають у RSF. Білорусь займає 153 місце зі 180 країн світу у рейтингу свободи преси.

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