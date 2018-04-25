"Репортери без кордонів" закидають Китаю фатальні помилки і цензуру
Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила рейтинг свободи преси за 2019 рік. Китаю закидають утиски свободи слова з фатальними наслідками. Україна займає 102 місце серед 180 країн світу.
"Репортери без кордонів" (ROG) закидають КНР численні утиски свободи преси під час пандемії коронавірусу, які призвели до фатальних наслідків. "Наслідки майже тотального контролю над новинами в Китаї, які в разі сумнівів ставлять цензурні розпорядження вище захисту здоров'я, відчув увесь світ під час коронавірусної кризи", - йдеться в заяві організації, яку в вівторок, 21 квітня, цитує інформагенція dpa.
Привід для різкої заяви - публікація рейтингу свободи преси за 2019 рік. Серед 180 країн світу Китай опинився на четвертій позиції з кінця. Гірше, ніж у Китаї, справи зі свободою преси тільки в Еритреї, Туркменістані й Північній Кореї.
При цьому рейтинг за 2019 рік не враховує інформаційну політику країн під час пандемії COVID-19, тому що пандемія спалахнула вже після того, як ROG провела опитування медійників, на основі якого складає рейтинг. Але вже нині в ROG констатують, що популістські, авторитарні й диктаторські режими світу використовують кризу як привід для посилених утисків вільної преси. Прикладами такої політики в організації називають, окрім КНР, Саудівську Аравію та Єгипет. За даними ROG, саме в цих трьох державах світу ув'язнено найбільше журналістів.
Україна опустилася на одну позицію і займає 102 місце
Україна в рейтингу за 2019-й рік опустилася на одну позицію і займає 102 місце. Автори звіту зауважують випадки насилля проти журналістів-розслідувачів в Україні. "Війна на Сході країни негативно впливає на свободу преси, іноземним журналістам періодично забороняють в'їзд", - додають "Репортери без кордонів".
Німеччина піднялася на дві позиції і займає 11 місце. Це пов'язують із тим, що в країні було менше праворадикальних протестів, під час яких часто нападають на журналістів.
Найкраща ситуація зі свободою преси - в Норвегії, Фінляндії та Швеції.
Свобода преси? Ні, не чули
"Африканська Північна Корея": Еритрея
Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.
Свобода преси? Ні, не чули
Північна Корея: під владою диктатора
"Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".
Свобода преси? Ні, не чули
Вдаваний плюралізм у Туркменістані
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.
Свобода преси? Ні, не чули
Свобода преси під обстрілом у Сирії
Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.
"Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.
Свобода преси? Ні, не чули
В'єтнам: боротьба проти критиків режиму
Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням.