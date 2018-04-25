"Репортери без кордонів" закидають Китаю фатальні помилки і цензуру

"Репортери без кордонів" (ROG) закидають КНР численні утиски свободи преси під час пандемії коронавірусу, які призвели до фатальних наслідків. "Наслідки майже тотального контролю над новинами в Китаї, які в разі сумнівів ставлять цензурні розпорядження вище захисту здоров'я, відчув увесь світ під час коронавірусної кризи", - йдеться в заяві організації, яку в вівторок, 21 квітня, цитує інформагенція dpa.

Привід для різкої заяви - публікація рейтингу свободи преси за 2019 рік. Серед 180 країн світу Китай опинився на четвертій позиції з кінця. Гірше, ніж у Китаї, справи зі свободою преси тільки в Еритреї, Туркменістані й Північній Кореї.

При цьому рейтинг за 2019 рік не враховує інформаційну політику країн під час пандемії COVID-19, тому що пандемія спалахнула вже після того, як ROG провела опитування медійників, на основі якого складає рейтинг. Але вже нині в ROG констатують, що популістські, авторитарні й диктаторські режими світу використовують кризу як привід для посилених утисків вільної преси. Прикладами такої політики в організації називають, окрім КНР, Саудівську Аравію та Єгипет. За даними ROG, саме в цих трьох державах світу ув'язнено найбільше журналістів.

Україна опустилася на одну позицію і займає 102 місце

Україна в рейтингу за 2019-й рік опустилася на одну позицію і займає 102 місце. Автори звіту зауважують випадки насилля проти журналістів-розслідувачів в Україні. "Війна на Сході країни негативно впливає на свободу преси, іноземним журналістам періодично забороняють в'їзд", - додають "Репортери без кордонів".

Німеччина піднялася на дві позиції і займає 11 місце. Це пов'язують із тим, що в країні було менше праворадикальних протестів, під час яких часто нападають на журналістів.

Росія опустилася на одну позицію і займає 149 місце (зокрема через нові закони, які обмежують свободу висловлювань в інтернеті, та спробу заборонити месенджер Telegram).

Найкраща ситуація зі свободою преси - в Норвегії, Фінляндії та Швеції.