 ″Репортери без кордонів″: В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

"Репортери без кордонів": В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова

Україна опустилася на сходинку нижче у рейтингу свободи преси - насамперед через такі негативні фактори, як насильство проти журналістів-розслідувачів та війну на Донбасі, пояснюють правозахисники.

Свобода слова (символічне фото)

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік. В опублікованому в четвер, 18 квітня, рейтингу Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.

На думку правозахисників, найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі проблемні явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

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Україна посунулася на сходинку вище у рейтингу свободи преси, але ситуація не радісна, вважають "Репортери без кордонів". Вони вказують на тиск олігархів на ЗМІ та "інформаційну війну" з Росією. (25.04.2018)

Рішення суду надати Генпрокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки Радіо "Свобода" Наталії Седлецької є тиском на свободу преси в Україні, заявили у США та Євросоюзі. (05.09.2018)

Крім того, негативно на ситуації зі свободою слова в країні позначається й війна на Донбасі, наголошують "Репортери без кордонів". Ще одним явищем, що не полегшує роботу ЗМІ в Україні, є факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів, ідеться у звіті.

Погіршення ситуації зі свободою преси фіксується також і в сусідній Росії. Цього року РФ посіла в індексі 149-те місце, опустившись так само, як і Україна, на одну сходинку порівняно з торішніми показниками.

Водночас значне покращення ситуації зі свободою слова спостерігалося у 2018 році у Вірменії, що піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61-ше місце в рейтингу. Істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано й у Киргизстані. Ця середньоазійська країна піднялася за рік одразу на 15 сходинок, посівши 83-тє місце.

На першому місці в індексі свободи ЗМІ опинилася Норвегія. Ця країна вже утретє поспіль посідає перше місце у щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів" щодо свободи преси. Німеччина цьогоріч - на 13 місці.

Дивитись відео 03:29

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  • Африканська Північна Корея: Еритрея

    Свобода преси? Ні, не чули

    "Африканська Північна Корея": Еритрея

    Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.

  • Північна Корея: під владою диктатора

    Свобода преси? Ні, не чули

    Північна Корея: під владою диктатора

    "Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".

  • Вдаваний плюралізм у Туркменістані

    Свобода преси? Ні, не чули

    Вдаваний плюралізм у Туркменістані

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.

  • Свобода преси під обстрілом у Сирії

    Свобода преси? Ні, не чули

    Свобода преси під обстрілом у Сирії

    Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.

  • Китайська несвобода преси
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    Свобода преси? Ні, не чули

    Китайська несвобода преси

    "Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.

  • В'єтнам: боротьба проти критиків режиму

    Свобода преси? Ні, не чули

    В'єтнам: боротьба проти критиків режиму

    Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням.

    Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня


DW.COM

Свобода преси? Ні, не чули

Кожного дня журналісти і блогери у світі зазнають нападів і залякувань, метою яких є знищення плюралізму засобів масової інформації. "Репортери без кордонів" вказують на найбільших ворогів свободи преси. (30.04.2015)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Україна в міжнародних рейтингах - краща серед гірших? (17.12.2018)  

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