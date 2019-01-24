"Репортери без кордонів": В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік. В опублікованому в четвер, 18 квітня, рейтингу Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.
На думку правозахисників, найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі проблемні явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.
Крім того, негативно на ситуації зі свободою слова в країні позначається й війна на Донбасі, наголошують "Репортери без кордонів". Ще одним явищем, що не полегшує роботу ЗМІ в Україні, є факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів, ідеться у звіті.
Погіршення ситуації зі свободою преси фіксується також і в сусідній Росії. Цього року РФ посіла в індексі 149-те місце, опустившись так само, як і Україна, на одну сходинку порівняно з торішніми показниками.
Водночас значне покращення ситуації зі свободою слова спостерігалося у 2018 році у Вірменії, що піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61-ше місце в рейтингу. Істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано й у Киргизстані. Ця середньоазійська країна піднялася за рік одразу на 15 сходинок, посівши 83-тє місце.
На першому місці в індексі свободи ЗМІ опинилася Норвегія. Ця країна вже утретє поспіль посідає перше місце у щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів" щодо свободи преси. Німеччина цьогоріч - на 13 місці.
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Свобода преси? Ні, не чули
"Африканська Північна Корея": Еритрея
Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.
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Свобода преси? Ні, не чули
Північна Корея: під владою диктатора
"Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".
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Свобода преси? Ні, не чули
Вдаваний плюралізм у Туркменістані
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.
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Свобода преси? Ні, не чули
Свобода преси під обстрілом у Сирії
Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.
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Свобода преси? Ні, не чули
Китайська несвобода преси
"Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.
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Свобода преси? Ні, не чули
В'єтнам: боротьба проти критиків режиму
Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням.
Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня