"Репортери без кордонів": В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік. В опублікованому в четвер, 18 квітня, рейтингу Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.

На думку правозахисників, найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі проблемні явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

Крім того, негативно на ситуації зі свободою слова в країні позначається й війна на Донбасі, наголошують "Репортери без кордонів". Ще одним явищем, що не полегшує роботу ЗМІ в Україні, є факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів, ідеться у звіті.

Погіршення ситуації зі свободою преси фіксується також і в сусідній Росії. Цього року РФ посіла в індексі 149-те місце, опустившись так само, як і Україна, на одну сходинку порівняно з торішніми показниками.

Водночас значне покращення ситуації зі свободою слова спостерігалося у 2018 році у Вірменії, що піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61-ше місце в рейтингу. Істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано й у Киргизстані. Ця середньоазійська країна піднялася за рік одразу на 15 сходинок, посівши 83-тє місце.

На першому місці в індексі свободи ЗМІ опинилася Норвегія. Ця країна вже утретє поспіль посідає перше місце у щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів" щодо свободи преси. Німеччина цьогоріч - на 13 місці.

Дивитись відео 03:29 Поділитись Фактчек DW: Україна в міжнародних рейтингах - краща серед гірших? (17.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3AHC9 Фактчек DW: Україна в міжнародних рейтингах - краща серед гірших? (17.12.2018)