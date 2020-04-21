Рекордне падіння цін на нафту: чому це сталося і які наслідки для Росії та світу (відео)

Від такого шаленого падіння цін на нафту постраждають без винятку всі країни-експортери "чорного золота", впевнені експерти. У Кремлі закликали не надавати цьому обвалу цін, цитата, апокаліптичного забарвлення і запевнили, що зроблять все необхідне для пом'якшення негативних наслідків для російської економіки. Крім скорочення бюджетних надходжень, кажуть оглядачі, падіння цін на нафту впливає на курс рубля. Сьогодні на Московській біржі долар піднявся вище позначки в 77 рублів.