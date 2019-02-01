 Реакції у ЄС на ДРСМД: як змусити Путіна виконувати ракетний договір | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.02.2019

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Європа

Реакції у ЄС на ДРСМД: як змусити Путіна виконувати ракетний договір

Євродепутати переважно занепокоєні рішенням США призупинити участь у ДРСМД. Одні пропонують розробити санкції для тиску на Росію, інші - за дипломатію. Є й ті, хто підтримує крок Вашингтона.

Росія продемонструвала пусковий контейнер ракети 9М729, яка, за даними США, порушує Договір про РСМД

Росія продемонструвала пусковий контейнер ракети 9М729, яка, за даними США, порушує Договір про РСМД

Євродепутати відреагували на оголошення США призупинити свої зобов'язання за Договором про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД) переважно із занепокоєнням.

Так, член підкомітету з безпеки і оборони Європарламенту Клаус Бухнер (Klaus Buchner) вважає такий крок США "небезпечним і необдуманим". На його думку, Вашингтону краще було би співпрацювати з ЄС. "Росія не повинна безкарно порушувати міжнародні договори. Тому ЄС слід було би разом зі США розробити економічні санкції проти Росії та використати їх як інструмент тиску", - заявив німецький євродепутат з фракції Зелених у коментарі кореспонденту DW.

За словами Бухнера, між ЄС і США немає розбіжностей щодо того, що РФ повинна виконувати ракетний договір, різниця полягає в тому, як спонукати президента Росії Володимира Путіна до цього. "Односторонній вихід з ДРСМД наражає все людство на великий ризик ядерної війни та в підсумку не досягне своєї цілі", - певен євродепутат. Він додав, що своїм рішенням президент США Дональд Трамп розв'язує нову глобальну гонку озброєнь.

Іншої думки дотримується заступник голови підкомітету з безпеки і оборони Яромір Штетіна. У розмові з кореспондентом DW чеський євродепутат від фракції Європейської народної партії (ЄНП) заявив про підтримку рішення США. При цьому він не захотів детальніше коментувати ситуацію.

"ЄС час прокинутися"

Своєю чергою, кандидат на посаду голови Єврокомісії від ЄНП Манфред Вебер (Manfred Weber) назвав крок Вагингтона сигналом до пробудження для ЄС. "Терміново необхідна європейська дипломатична ініціатива щодо Росії для того, щоб запобігти подальшій ескалації", - написав німецький євродепутат у Twitter.

А голова соціал-демократичної фракції у Європарламенті німець Удо Булльманн (Udo Bullmann) закликав ЄС започаткувати нові глобальні ініціативи з контролю за озброєннями.

DW.COM

Північноатлантична рада НАТО підтримала призупинення США дії Договору про РСМД з Росією. Якщо за шість місяців РФ не повернеться до його виконання, вся відповідальність за "кінець угоди" лежатиме на ній, вважає НАТО. (01.02.2019)

З 2 лютого Вашингтон призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Якщо протягом шести місяців Росія не почне дотримуватися угоди, цей договір втратись силу, заявив Майк Помпео. (01.02.2019)

Нагадаємо, 1 лютого держсекретар США Майк Помпео виступив із заявою, що Вашингтон призупиняє з наступного дня виконання зобов'язань за ракетним договором. США вважжають, що Росія порушує документ, розробивши і взявши на озброєння ракету 9М729. Москва це заперечує. НАТО одноголосно підтримало крок Вашингтона. 2 лютого починається шестимісячний строк, по завершенні якого США обіцяють припинити бути стороною ДРСМД, якщо не отримають від Росії доказів його дотримання.

Договір було підписано у 1987 році генсеком СРСР Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом. Після розпаду СРСР стороною ДРСМД стала Росія як його правонаступниця. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти та зберігати ракети наземного базування середньої (від однієї до 5,5 тисячі кілометрів) і меншої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягати цілі за лічені хвилини.

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Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019)

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Як змусити Путіна виконувати ракетний договір

Одні євродепутати пропонують розробити санкції для тиску на Росію через ДРСМД, інші - за дипломатію. 

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