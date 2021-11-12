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Реадмісія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реадмісія".

Реадмісія На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реадмісія". Термін "реадмісія" вживається, коли йдеться про обов'язок країн приймати назад своїх громадян, котрі незаконно перетнули кордон іншої країни. В угоді про реадмісію сторони домовляються приймати назад також громадян третіх країн, котрі з території країни-учасниці договору незаконно перетнули кордон у напрямку країни, яка виступає партнером по договору. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю (відео)

Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю (відео) 12.11.2021

Замість інженерних споруд - людський ресурс. Чи зможе Україна зупинити можливий рух мігрантів з Білорусі через власний кордон? Репортаж DW з Волині.
Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз 28.03.2021

Євросоюз погрожує посиленням візових обмежень 13 країнам Африки і Близького Сходу через їхню "недостатню" співпрацю в репатріації своїх громадян.
Євросоюз затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю

Євросоюз затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю 27.05.2020

Рада ЄС остаточно затвердила угоди про спрощення видачі віз і про реадмісію з Білоруссю. Обидва документи мають набути чинності 1 липня.
Грецький парламент полегшив процедуру реадмісії мігрантів

Грецький парламент полегшив процедуру реадмісії мігрантів 01.11.2019

Парламент Греції змінив міграційне законодавство і полегшив процес повернення мігрантів до Туреччини. Активісти кажуть, що біженців обмежили в праві на повноцінну перевірку їхньої заявки на отримання притулку.
Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію

Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію 26.10.2018

Міграційна служба України та міністерство внутрішніх справ Білорусі зробили крок щодо запобігання незаконній міграції, підписавши угоду про реадмісію.
ЄС прив'яже видачу віз до співпраці у поверненні мігрантів

ЄС прив'яже видачу віз до співпраці у поверненні мігрантів 14.03.2018

Євросоюз планує використовувати видачу віз як механізм впливу на уряди, що не хочуть приймати назад нелегальних мігрантів.
Молдова ратифікувала угоду з Україною про реадмісію

Молдова ратифікувала угоду з Україною про реадмісію 16.12.2017

Молдова та Україна домовилися про повернення осіб, які нелегально перетинають кордон. Угоду про це ратифікував парламент Молдови.
Уряд ФРН виправдовує депортацію вісьмох осіб до Афганістану

Уряд ФРН виправдовує депортацію вісьмох осіб до Афганістану 13.09.2017

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр пояснив, що з ФРН до Афганістану було депортовано людей, які вчинили серйозні злочини.
Єврокомісар закликає країни ЄС пожвавити депортацію шукачів притулку

Єврокомісар закликає країни ЄС пожвавити депортацію шукачів притулку 30.08.2017

Єврокомісар Дімітріс Аврамопулос закликає країни ЄС до більшої рішучості у виконанні рішень щодо депортацій тих, кому відмовили в наданні притулку. Значна частина людей, які поваинні залишити ЄС, де-факто нікуди не їде.
Країни ЄС почали процес повернення мігрантів до Греції

Країни ЄС почали процес повернення мігрантів до Греції 08.08.2017

Греція заявила, що готова прийняти лише "символічну кількість" мігрантів. Тим часом тисячі тих, кому в Греції було відмовлено в статусі біженця, повертаються на батьківщину, отримавши матеріальну допомогу.
Німеччина відклала депортацію афганців через вибух у Кабулі

Німеччина відклала депортацію афганців через вибух у Кабулі 31.05.2017

З депортованими мали працювати співробітники посольства ФРН у Афганістані, яке зазнало серйозних пошкоджень від вибуху в центрі Кабула.
Меркель: Німеччина домовилася з Тунісом про швидшу реадмісію шукачів притулку

Меркель: Німеччина домовилася з Тунісом про швидшу реадмісію шукачів притулку 03.03.2017

Туніс повинен буде відповідати на запити з Німеччини упродовж щонайдовше 30 діб. Анґела Меркель також заявила про надання Тунісу допомоги в обсязі 250 мільйонів євро.
У Тунісі вийшли з протестами проти повернення ісламістів

У Тунісі вийшли з протестами проти повернення ісламістів 24.12.2016

До країни вже повернулося щонайменше 800 ісламістів, які були залучені до бойових дій на території інших країн.
Німеччина цього року вислала з країни майже 24 тисячі мігрантів

Німеччина цього року вислала з країни майже 24 тисячі мігрантів 22.12.2016

За 11 минулих місяців Німеччина вислала більше мігрантів, ніж за весь 2015 рік. Десятки тисяч осіб хочуть добровільно виїхати з країни.
Уряд Німеччини планує вислати з країни сотні нігерійців

Уряд Німеччини планує вислати з країни сотні нігерійців 14.10.2016

Лише вісім відсотків нігерійських мігрантів отримують притулок в Німеччині. Більшість тікають з батьківщини в Європу з економічних причин.
Меркель хоче швидкої реадмісії біженців, які не мають перспективи притулку

Меркель хоче швидкої реадмісії біженців, які не мають перспективи притулку 24.09.2016

Канцлерка Німеччини вважає важливим для розв'язання кризи біженців підписання Євросоюзом угод про повернення мігрантів, які не мають перспективи отримати притулок, з країнами Північної Африки.
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