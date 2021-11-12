На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реадмісія".

Реадмісія На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реадмісія". Термін "реадмісія" вживається, коли йдеться про обов'язок країн приймати назад своїх громадян, котрі незаконно перетнули кордон іншої країни. В угоді про реадмісію сторони домовляються приймати назад також громадян третіх країн, котрі з території країни-учасниці договору незаконно перетнули кордон у напрямку країни, яка виступає партнером по договору. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.