РБ ООН відхилила російську резолюцію щодо гуманітарної допомоги Сирії

Російський проєкт резолюції щодо подовження транскордонного механізму надання гуманітарної допомоги Сирії на півроку тільки через один пропускний пункт не набрав необхідної кількості голосів у Раді Безпеки ООН. Про це в четвер, 9 липня, повідомив постійний представник ФРН при ООН Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), який головує зараз у РБ ООН.

За його словами, за проєкт проголосували чотири країни (Росія, КНР, В'єтнам та ПАР), проти - сім (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Естонія, Домініканська Республіка), а ще чотири держави вирішили утриматися (Туніс, Нігер, Індонезія, Сент-Вінсент і Гренадини). А отже, проєкт резолюії не набрав достатньої для прийняття кількості голосів.

Нагадаємо, що напередодні Росія та Китай наклали вето в Раді Безпеки ООН на висунутий Німеччиною та Бельгією проєкт резолюції про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. ФРН та Бельгія пропонували подовжити на рік чинний зараз механізм з постачання до Сирїі допомоги через два пропускні пункти на турецько-сирійському кордоні.

Чинна резолюція ООН була прийнята в 2014 році й кілька разів подовжувалася. Спочатку вона дозволяла колонам з гуманітарною допомогою перетинати чотири прикордонні пункти Сирії (два з турецького боку, по одному - з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати допомогу в контрольовані повстанцями регіони. Однак під тиском Москви число пропускних пунктів скоротилося до двох. Дія резолюції спливає 10 липня.