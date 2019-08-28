Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора

Заарештована на два місяці колишня міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова вийшла у четвер, 29 серпня, зі слідчого ізолятору після сплати застави у шість мільйонів гривень. Цю інформацію спершу повідомив адвокат Богатирьової, а пізніше підтвердили в київській прокуратурі.

"Підозрювану звільнено з-під варти в зв'язку з внесенням застави в сумі шість мільйонів гривень", - повідомили у прокуратурі.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що заставу за Богатирьову вніс бізнесмен Вадим Новинський.

Нагадаємо, що напередодні Печерський районний суд Києва обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави, розмір якої було встановлено на рівні шести мільйонів гривень.

У середу, 27 серпня, ексміністерку в уряді миколи Азараова затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.

Нагадаємо, що Богатирьову, яка обіймала посаду міністерки охорони здоров'я під час правління президента Віктора Януковича, підозрювали у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. До вересня 2016 року Богатирьова перебувала у базах міжнародного розшуку, однак згодом її ім'я звідти прибрали. Попри це, у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) тоді запевняли, що ексміністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання. У ГПУ наголосили, що у зв'язку з тим, що Богатирьова "умисно ухиляється від слідства та суду", прокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва по дозвіл на проведення заочного провадження щодо підозрюваної.

14 серпня Голосіївський суд зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі. У прокуратурі повідомили, що мають намір оскаржити це рішення суду.