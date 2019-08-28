 Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора

Колишня очільниця МОЗ часівпрезидентства Януковича Раїса Богатирьова вийшла з СІЗО після внесення застави у шість мільйонів гривень.

Колишня міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова

Колишня міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова (архівне фото)

Заарештована на два місяці колишня міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова вийшла у четвер, 29 серпня, зі слідчого ізолятору після сплати застави у шість мільйонів гривень. Цю інформацію спершу повідомив адвокат Богатирьової, а пізніше підтвердили в київській прокуратурі.

"Підозрювану звільнено з-під варти в зв'язку з внесенням застави в сумі шість мільйонів гривень", - повідомили у прокуратурі.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що заставу за Богатирьову вніс бізнесмен Вадим Новинський.

DW.COM

Нагадаємо, що напередодні Печерський районний суд Києва обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави, розмір якої було встановлено на рівні шести мільйонів гривень. 

У середу, 27 серпня, ексміністерку в уряді миколи Азараова затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.

Нагадаємо, що Богатирьову, яка обіймала посаду міністерки охорони здоров'я під час правління президента Віктора Януковича, підозрювали у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. До вересня 2016 року Богатирьова перебувала у базах міжнародного розшуку, однак згодом її ім'я звідти прибрали. Попри це, у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) тоді запевняли, що ексміністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання. У ГПУ наголосили, що у зв'язку з тим, що Богатирьова "умисно ухиляється від слідства та суду", прокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва по дозвіл на проведення заочного провадження щодо підозрюваної.

14 серпня Голосіївський суд зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі. У прокуратурі повідомили, що мають намір оскаржити це рішення суду.

Дивитись відео 01:53

Повернення втікачів: чому до України повертаються соратники Януковича? (03.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Повернення втікачів: чому до України повертаються соратники Януковича? (03.06.2019)  

Також за темою

Raisa Bogatyrova Ukraine Gesundheitsministerin

Суд арештував Богатирьову на два місяці з можливістю застави 28.08.2019

Судді заарештували колишню міністерку охорони здоров'я на 60 днів із можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень. Раїса Богатирьова пообіцяла співпрацювати зі слідством.

Реклама

Докладно

Новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Хто такий Олексій Гончарук?

Працьовитий і цілеспрямований, кажуть про нового прем'єра колеги та експерти.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  