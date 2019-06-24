Ракетний удар в Ємені: загинули понад 80 військових

Внаслідок ракетного удару в єменській провінції Маріб 18 січня загинули щонайменше 83 військовослужбовці урядової армії. Ще 148 людей дістали поранень. Ракета влучила в мечеть під час вечірньої молитви у військовому таборі, що розташований в 170 кілометрах від Сани. Ця масштабна атака стала першою в Ємені за останні відносно спокійні місяці, повідомляє агенція AFP.

Президент країни Мансур Хаді звинуватив в нападі повстанців-хуситів, повідомила в неділю, 19 січня, агенція Saba. "Ганебні дії загонів хуситів, без сумніву, підтверджують їхнє небажання досягти миру, оскільки вони не знають нічого, крім смерті та знищення, і є дешевим інструментом Ірану в регіоні", - заявив він. Хусити поки не взяли на себе відповідальність за ракетний удар та його наслідки.

Напад у Марібі вчинений наступного дня після того, як підтримувані коаліцією на чолі з Саудівською Аравією урядові сили розпочали масштабну операцію проти хуситів в регіоні Нахам, на північ від Сани.

Нагадаємо, війна в Ємені триває з 2014 року. Збройне протистояння у країні загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Шиїтських повстанців-хуситів підтримує Іран, а адміністрацію президента Хаді - арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули вже понад 10 тисяч осіб.