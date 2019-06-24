 Ракетний удар в Ємені: загинули понад 80 військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

Ракетний удар в Ємені: загинули понад 80 військових

Внаслідок ракетного обстрілу військового табору загинули десятки людей. Президент Ємену поклав відповідальність за напад на повстанців-хуситів.

Єменські солдати

Єменські солдати

Внаслідок ракетного удару в єменській провінції Маріб 18 січня загинули щонайменше 83 військовослужбовці урядової армії. Ще 148 людей дістали поранень. Ракета влучила в мечеть під час вечірньої молитви у військовому таборі, що розташований в 170 кілометрах від Сани. Ця масштабна атака стала першою в Ємені за останні відносно спокійні місяці, повідомляє агенція AFP.

Президент країни Мансур Хаді звинуватив в нападі повстанців-хуситів, повідомила в неділю, 19 січня, агенція Saba. "Ганебні дії загонів хуситів, без сумніву, підтверджують їхнє небажання досягти миру, оскільки вони не знають нічого, крім смерті та знищення, і є дешевим інструментом Ірану в регіоні", - заявив він. Хусити поки не взяли на себе відповідальність за ракетний удар та його наслідки.

DW.COM

У Ємені коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаудару по позиціях південних сепаратиствів у відповідь на захоплення ними президентського палацу в місті Аден. (11.08.2019)

Військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала об'єкти єменських хуситів. Цій військовій операції передував напад дронів на саудівську нафтову компанію, відповідальність за який взяли на себе хусити. (20.09.2019)

Напад у Марібі вчинений наступного дня після того, як підтримувані коаліцією на чолі з Саудівською Аравією урядові сили розпочали масштабну операцію проти хуситів в регіоні Нахам, на північ від Сани.

Нагадаємо, війна в Ємені триває з 2014 року. Збройне протистояння у країні загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Шиїтських повстанців-хуситів підтримує Іран, а адміністрацію президента Хаді - арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули вже понад 10 тисяч осіб.

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