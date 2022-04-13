"Укрексімбанк" поновив на посадах двох нападників на журналістів - ЗМІ

Співробітники державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов і Олег Осіпов, яких раніше відсторонили від виконання обов'язків і щодо яких відкрили кримінальне проводження, знову на своїх посадах, повідомляє "Радіо Свобода".