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Співробітники державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов і Олег Осіпов, яких раніше відсторонили від виконання обов'язків і щодо яких відкрили кримінальне проводження, знову на своїх посадах, повідомляє "Радіо Свобода".
Офіс президента України вважає неприпустимими дії керівництва державного "Укрексімбанку", в якому вчинили напад на журналістів. Керівник фінустанови Євген Мецгер склав свої повноваження на період слідства.
МЗС Білорусі відкликало акредитацію у російських і білоруських журналістів, які працюють на німецький телеканал ARD, британську телерадіомовну корпорацію BBC, медіакорпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та інші.