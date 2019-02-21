 Радника Папи Римського визнали винним у сексуальному насильстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Радника Папи Римського визнали винним у сексуальному насильстві

Радника Папи Римського Франциска - австралійського кардинала Джорджа Пелла - визнали винним у сексуальному насильстві над неповнолітніми. Його може бути засуджено до 25 років ув'язнення.

Кардинал Джордж Пелл

Кардинал Джордж Пелл

Австралійського кардинала Джорджа Пелла - одного з радників Папи Римського Франциска - визнали винним у сексуальному насильстві стосовно двох хлопців у 1990-х. Про це стало відомо у вівторок, 26 лютого, повідомляє агентство AFP.

Суд присяжних в Австралії визнав 77-річного Пелла винним у ще в грудні 2018 року. Акт насильства, в якому звинувачують кардинала, стався у 1990-х у кафедральному соборі Мельбурна. Тоді хлопцям з церковного хору, які стали жертвами насильства, було 12 та 13 років.

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Пелл заперечував усі звинувачення, і перший суд над ним закінчився безрезультатно ще в вересні 2018 року. Утім, на повторному процесі в грудні його таки було визнано винним, проте суддя тимчасово заборонив оприлюднення вироку. Цю заборону було знято 26 лютого.

За даними правозахисників, Пелл є першим католицьким єпископом, засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх. У свою чергу, у Ватикані назвали ці новини "болісними", проте зазначили, що ставляться з "повагою" до австралійської судової системи. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що "глибоко шокований" засудженням Пелла.

За даними прокуратури, Пеллу загрожує максимальний термін у 25 років ув'язнення, якщо його апеляцію буде відхилено. Попереднє слухання його справи заплановане на середу, 27 лютого, тоді ж учікується взяття кардинала під варту.

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