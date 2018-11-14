Рада ЄС розширила європейську оборонну співпрацю

Рада ЄС у складі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів ЄС затвердила у понеділок, 19 листопада, оновлений перелік проектів у рамках постійної структурної співпраці (PESCO) в галузі спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу.

Йдеться про 17 нових проектів, що присвячуються підготовці особового складу, зокрема і працівників спецслужб, розвитку оборонних можливостей, розробці нових систем зброї, а також підвищення сухопутної, морської та повітряної боєготовності. "Це кроки на шляху до створення європейської армії", - пояснила міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після зустрічі міністрів у Брюсселі.

PESCO встановлює рамки для здійснення країнами ЄС спільних оборонних та безпекових проектів. Оборонну співпрацю між державами Євросоюзу Рада ЄС започаткувала у грудні 2017 року. Перші 17 проектів PESCO, зокрема у сферах тренування, розвитку нових спроможностей та операційної готовності, були затверджені 6 березня 2018 року.

Німеччина бере участь у проектах з використання військових баз, розробки та створення євродронів та бойових гелікоптерів.