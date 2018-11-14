 Рада ЄС розширила європейську оборонну співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Рада ЄС розширила європейську оборонну співпрацю

Міністри оборони та закордонних справ країн-членів ЄС затвердили 17 нових проектів у галузі оборони.

Військові навчання на півночі Німеччини (архівне фото)

Військові навчання на півночі Німеччини (архівне фото)

Рада ЄС у складі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів ЄС затвердила у понеділок, 19 листопада, оновлений перелік проектів у рамках постійної структурної співпраці (PESCO) в галузі спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу.

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Євросоюз запускає постійну співпрацю у сфері оборони та безпеки - PESCO. DW пояснює, за допомогою яких проектів та ініціатив ЄС хоче реагувати на нові безпекові виклики, зокрема і з боку РФ. (14.12.2017)

25 держав-членів Євросоюзу мають намір спільно реалізовувати оборонні та безпекові проекти. Рада ЄС офіційно дала старт так званій постійній структурній співпраці - PESCO. (11.12.2017)

Йдеться про 17 нових проектів, що присвячуються підготовці особового складу, зокрема і працівників спецслужб, розвитку оборонних можливостей, розробці нових систем зброї, а також підвищення сухопутної, морської та повітряної боєготовності. "Це кроки на шляху до створення європейської армії", - пояснила міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після зустрічі міністрів у Брюсселі.

PESCO встановлює рамки для здійснення країнами ЄС спільних оборонних та безпекових проектів. Оборонну співпрацю між державами Євросоюзу Рада ЄС започаткувала у грудні 2017 року. Перші 17 проектів PESCO, зокрема у сферах тренування, розвитку нових спроможностей та операційної готовності, були затверджені 6 березня 2018 року.

Німеччина бере участь у проектах з використання військових баз, розробки та створення євродронів та бойових гелікоптерів.

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Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)

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Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)  

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25 держав-членів Євросоюзу мають намір спільно реалізовувати оборонні та безпекові проекти. Рада ЄС офіційно дала старт так званій постійній структурній співпраці - PESCO.

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