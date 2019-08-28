 Рада хоче в один день затвердити прем′єра, уряд, голову СБУ та генпрокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Рада хоче в один день затвердити прем'єра, уряд, голову СБУ та генпрокурора

Згідно з порядком денним першої сесії Верховної Ради, депутати за один день хочуть призначити новий Кабінет Міністрів, а також очільників СБУ та Генпрокуратури.

Голосування у Верховній Раді

Голосування у Верховній Раді (фото з архіву)

Група з підготовки першого засідання новообраної Верховної Ради у середу, 28 серпня, проголосувала за порядок денний першої сесії парламенту на період розгляду організаційних питань, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, засідання розпочнеться з формування тимчасової президії Верховної Ради. Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень своїм урядом.

Наступними кроками будуть формування депутатських фракцій і груп та вирішення питання про утворення парламентської коаліції, чи визначення фракції, що отримає права коаліції. Далі буде обрано рахункову комісію Ради, голову, першого заступника і заступника голови парламенту, після чого у залі засідань виступить президент України Володимир Зеленський.

DW.COM

У перший день роботи новий склад Верховної Ради планує розглянути законопроект про зняття депутатської недоторканності. (28.08.2019)

Єдиним законопроектом, який планують розглянути у перший день роботи Верховної Ради, - про зняття депутатської недоторканності. Його вже було затверджено попереднім складом паралменту у першому читанні та схвалено Конституційним судом, але тепер буде повторно розглянуто новим складом Ради у першому читанні для усунення колізії в регламенті.

Після цього депутати планують призначити прем'єр-міністра, голову оборонного відомства, міністра закордонних справ та сформувати склад решти Кабінету Міністрів.

Наступним кроком очікується вирішення питання про перелік, склад і тематику парламетських помітетів, обрання їхнього керівництва та членів. Далі розглянуть питання звільнення голови Служби безпеки України (СБУ) та генерального прокурора України, а також призначення їхніх наступників.

Наостанок депутати розглянуть питання про погоджувальну раду депутатьских фракцій і календарний план роботи другої сесії нового парламенту.

Нагадаємо, напередодні підготовча група затвердила розподіл керівних посад у всіх 23 комітетах парламенту. Лише чотири комітети очолюватимуть не представники партії "Слуга народу" президента Володимира Зеленського, що перемогла на нещодавніх парламентських виборах. При цьому раніше кількість парламентських комітетів було скорочено до 23 - на чотири у порівнянні із попеерднім складом Верховної Ради.

Перше засідання нового складу праламенту відбудеться в четвер, 29 серпня.

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ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)

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