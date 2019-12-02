 Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР

Серед ухвалених також поправка про створення в Державному бюро розслідувань управління у справах Майдану, через яку голодувала адвокатка родин Небесної сотні.

Рада ухвалила закон про ДБР

Рада ухвалила закон про ДБР

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 3 грудня, проголосувала у другому читанні за президентський законопроєкт № 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР".

За ухвалення закону проголосували 250 депутатів при мінімально необхідних 226. До законопроєкту було подано понад 300 поправок. Зокрема, народні депутати підтримали поправку №318, яка передбачає створення управління з розслідування справ Майдану у ДБР та переведення туди слідчих з ГПУ. За неї проголосували 334 депутати, інформує "Українська правда".

DW.COM

До своєї першої річниці Державне бюро розслідувань підходить під акомпанемент гучних скандалів. Президент і парламент тепер готуються "перезавантажити" цю структуру. Як саме - розбиралася DW. (22.11.2019)

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що справи Майдану розподілять між правоохоронними органами. А саме - між Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України. (23.11.2019)

Згідно з ухваленим документом, президент призначає директора ДБР за поданням конкурсної комісії без подання прем'єр-міністра України. Крім того, забезпечення роботи конкурсної комісії тепер організовуватиме центральний апарат ДБР, а не секретаріат уряду. Відповідно до законопроєкту, директор ДБР сам призначає і звільняє своїх заступників, визначає їхні обов'язки, вирішує питання про застосування відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР дисциплінарних стягнень до працівників бюро, затверджує організаційну структуру бюро вже без узгодження з Кабінетом міністрів.

У зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР від дня набуття чинності законом припиняються повноваження нинішнього глави ДБР Романа Труби та його заступників і розпочинається процес перезапуску органу, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Адвокатка голодувала, щоб домогтися поправок до закону 

Нагадаємо, адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська 21 листопада оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану, котре зупинилось напередодні через позбавлення відповідних повноважень слідчих прокуратури. 

Закревська пояснила, що слідство у справах Майдану зупинилося, зокрема через те, що Верховна Рада України не ухвалила поправки до закону про ДБР, не було створено спеціальне управління в ДБР, до якого не перевели слідчих, які працюють з цими справами. 

21 листопада під час відзначення річниці початку Революції гідності президент України Володимир Зеленський пообіцяв добитися прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані.

 

 

Також за темою

Evghenia Zakrevska

Народні депутати закликають проголосувати за закон, через який голодує адвокатка 02.12.2019

"Слуги народу" закликають парламентарів голосувати за зміни до закону про ДБР. Через неухвалення цих поправок голодує адвоката родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

Ukraine Kiew Tag der Freiheit und Würde

У справах Майдану визнали винними 59 осіб - ГПУ 30.11.2019

Генеральна прокуратура України повідомила, що в справах Євромайдану визнано винними 59 осіб. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб.

Evghenia Zakrevska

Адвокатка родин Небесної сотні оголосила голодування 22.11.2019

Адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану.

Реклама

Докладно

Робота для українських студентів у Німеччині: запитання і відповіді

Робота для студентів у Німеччині: запитання і відповіді

Студентський підробіток у Німеччині: як правильно все зробити і не потрапити в халепу.  

Французьке шампанське у США може дуже подорожчати

США погрожують підвищенням мит на товари з Франції

США збільшать мита на французькі вина та сири через цифровий податок, який стягується у Франції з Google та Apple.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  