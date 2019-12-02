Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 3 грудня, проголосувала у другому читанні за президентський законопроєкт № 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР".

За ухвалення закону проголосували 250 депутатів при мінімально необхідних 226. До законопроєкту було подано понад 300 поправок. Зокрема, народні депутати підтримали поправку №318, яка передбачає створення управління з розслідування справ Майдану у ДБР та переведення туди слідчих з ГПУ. За неї проголосували 334 депутати, інформує "Українська правда".

Згідно з ухваленим документом, президент призначає директора ДБР за поданням конкурсної комісії без подання прем'єр-міністра України. Крім того, забезпечення роботи конкурсної комісії тепер організовуватиме центральний апарат ДБР, а не секретаріат уряду. Відповідно до законопроєкту, директор ДБР сам призначає і звільняє своїх заступників, визначає їхні обов'язки, вирішує питання про застосування відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР дисциплінарних стягнень до працівників бюро, затверджує організаційну структуру бюро вже без узгодження з Кабінетом міністрів.

У зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР від дня набуття чинності законом припиняються повноваження нинішнього глави ДБР Романа Труби та його заступників і розпочинається процес перезапуску органу, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Адвокатка голодувала, щоб домогтися поправок до закону

Нагадаємо, адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська 21 листопада оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану, котре зупинилось напередодні через позбавлення відповідних повноважень слідчих прокуратури.

Закревська пояснила, що слідство у справах Майдану зупинилося, зокрема через те, що Верховна Рада України не ухвалила поправки до закону про ДБР, не було створено спеціальне управління в ДБР, до якого не перевели слідчих, які працюють з цими справами.

21 листопада під час відзначення річниці початку Революції гідності президент України Володимир Зеленський пообіцяв добитися прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані.