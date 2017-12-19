Рада підтримала посилення покарання за водіння напідпитку

Верховна Рада України у понеділок, 13 липня, підтримала у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху". За нього проголосували 282 депутати за необхідних 226-ти.

У законопроєкті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, а також законів України "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію".

Зокрема, пропонується посилити відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Також пропонується змінити механізм притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення та скасувати нарахування штрафних балів. Крім того, проєкт закону дозволяє поліцейським використовувати засоби відеозапису.

Документ передбачає й підвищення штрафів. Зокрема, перевищення швидкості руху більш ніж на п'ятдесят кілометрів на годину тягне накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів. А повторне протягом року вчинення порушень тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2400 неоподатковуваних мінімумів з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від п'яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Раніше цього дня на необхідності термінового ухвалення відповідного законопроєкту наполягав президент України Володимир Зеленський. При цьому він вказав на ДТП під Києвом, внаслідок якого загинули двоє дорослих і двоє дітей, за життя третьої дитини борються лікарі. Цей законопроєкт був єдиним на порядку денному другого позачергового засідання парламенту 13 липня, яке скликали на вимогу президента України.

Ймовірному винуватцю ДТП повідомили про підозру

Прокуратура Києва повідомила про підозру чоловікові, який напередодні скоїв ДТП біля столиці України. "За процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водію у вчиненні масштабної ДТП, унаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, водій у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з машиною, яка їхала перед ним у тій же самій смузі. Після чого він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок другого зіткнення на місці померли двоє дорослих та двоє дітей, третю дитину доправили до лікарні.

39-річного водія автомобіля "Мерседес" затримали, він перебуває в лікарні. Йому загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. У нього в крові виявили вміст алкоголю на рівні 1,32 проміле.

За повідомленнями українських ЗМІ, які з'ясували особу водія "Мерседес", у 2010 році він вже спричинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Рішенням суду він був засуджений до трьох років і шести місяців в'язниці з позбавленням водійських прав строком на три роки. Ще раніше, у 2007 році, він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки за напад на правоохоронця.