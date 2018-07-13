 Рада прийняла за основу законопроекти щодо автомобілів на єврономерах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Рада прийняла за основу законопроекти щодо автомобілів на єврономерах

Народні депутати України проголосували в першому читанні за законопроекти, якими пропонується знизити акцизи на розмитнення автомобілів та посилити відповідальність за їхнє нерозмитнення.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроекти щодо єврономерів

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроекти щодо єврономерів

Верховна Рада України у п'ятницю, 13 липня, підтримала в першому читанні законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів (№8487) та посилення контролю над переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах (№8488). За ухвалення законопроектів проголосували відповідно 265 і 256 народних депутатів.

Законопроекти розроблені комітетом Верховної Ради з питань податкової політики для врегулювання ситуації із  автомобілями на єврономерах. Перший законопроект пропонує встановити базові ставки акцизного податку на рівні 50 євро для автомобілів з бензиновим двигуном і 75 євро - з дизельним. При цьому розмір акцизу дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку.

Коефіцієнт двигуна пропонується розраховувати за такою формулою: об'єм двигуна розділити на 1000. Коефіцієнт віку - кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва автомобілів, до року визначення ставки податку. "Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно меншими, ніж чинні, а різниця в розмірі ставок для різних за обсягом двигунів авто не буде суттєвою. При цьому акцизний податок на старі авто, звичайно, буде вищим коштом збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме купувати більш нові авто", - заявила раніше голова профільного комітету Ніна Южаніна, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

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Учасники акції власників авто на єврономерах блокують вулицію Грушевського в центрі Києва та вимагають доступного розмитнення імпортних автомобілів. В акції бере участь близько тисячі автомобілістів. (11.07.2018)

Законопроект №8488 пропонує встановити штрафи за порушення терміну перебування автомобілів на закордонних номерах у режимі транзиту. Окрім чинного штрафу в розмірі 8,5 тисячі гривень за порушення терміну більш ніж на десять діб, запропоновано запровадити санкцію за порушення терміну від 20 до 30 діб - 85 тисяч гривень, понад 30 діб (а також втрату або розукомплектація транспортного засобу) - 170 тисяч гривень або конфіскацію авто за рішенням суду.

Штраф за порушення терміну перебування автомобіля в режимі тимчасового ввезення на 10-20 діб запропоновано встановити на рівні 17 тисяч гривень, 85 тисяч гривень - 30 діб, понад місяць - 170 тисяч гривень або конфіскація.

Згідно з законопроектом, Державна фіскальна служба повинна буде автоматично інформувати Державну прикордонну службу та Національну поліцію про порушників митних правил тимчасового ввезення або переміщення автомобілів з реєстрацією в інших країнах.

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