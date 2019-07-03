Рада НАТО-Росія 5 липня обговорить Україну та ракетний договір

Головними темами засідання Ради НАТО-Росія 5 липня будуть Україна та Договір про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД). Про це кореспонденту DW у четвер, 4 липня, повідомив один з чиновників НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг головуватиме на засіданні Ради НАТО-Росія 5 липня, у якому візьмуть участь посли країн НАТО та російський повірений у справах Юрій Горлач, - заявив чиновник Альянсу. - На ньому обговорять Україну, Договір про РСМД, а також прозорість і зниження ризиків". Як відомо, після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі першою темою засідань Ради НАТО-РФ є завжди Україна.

Це буде друге засідання ради цього року. Посада посла Росії при НАТО вже півтора року залишається вакантною після того, як Олександр Грушко став заступником голови МЗС РФ.

Нагадаємо, на початку серпня спливе шестимісячний термін, після якого США припинять бути стороною ДРСМД. Не чекаючи цього, 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в договорі. Як відомо, НАТО звинувачує РФ у порушенні Договору про РСМД ракетою 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві її наявність визнають, проте стверджують, що вона документ не порушує. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і меншої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Подібні ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його.