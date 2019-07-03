 Рада НАТО-Росія 5 липня обговорить Україну та ракетний договір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Рада НАТО-Росія 5 липня обговорить Україну та ракетний договір

Рада НАТО-Росія проведе 5 липня зустріч, головними темами якої стануть Україна та Договір про РСМД. Це буде останнє засідання ради перед остаточним виходом Вашингтона з ракетного договору.

Росія продемонструвала пусковий контейнер ракети 9М729

Росія продемонструвала лише пусковий контейнер ракети 9М729

Головними темами засідання Ради НАТО-Росія 5 липня будуть Україна та Договір про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД). Про це кореспонденту DW у четвер, 4 липня, повідомив один з чиновників НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг головуватиме на засіданні Ради НАТО-Росія 5 липня, у якому візьмуть участь посли країн НАТО та російський повірений у справах Юрій Горлач, - заявив чиновник Альянсу. - На ньому обговорять Україну, Договір про РСМД, а також прозорість і зниження ризиків". Як відомо, після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі першою темою засідань Ради НАТО-РФ є завжди Україна.

Це буде друге засідання ради цього року. Посада посла Росії при НАТО вже півтора року залишається вакантною після того, як Олександр Грушко став заступником голови МЗС РФ.

DW.COM

У промові перед Федеральними зборами РФ президент Росії Володимир Путін пообіцяв дати асиметричну відповідь на розгортання американцями в Європі ракет середньої та меншої дальності. (20.02.2019)

У НАТО до серпня намагатимуться переконати Росію зберегти Договір про РСМД і поки будуть роздумувати над заходами у відповідь. Міністерка оборони Німеччини фон дер Ляєн не виключила жодних варіантів реакції. (13.02.2019)

Нагадаємо, на початку серпня спливе шестимісячний термін, після якого США припинять бути стороною ДРСМД. Не чекаючи цього, 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в договорі. Як відомо, НАТО звинувачує РФ у порушенні Договору про РСМД ракетою 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві її наявність визнають, проте стверджують, що вона документ не порушує. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і меншої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Подібні ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його.

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