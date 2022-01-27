 Рада дозволила добровольцям тероборони стріляти з гранатометів та ПЗРК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

Рада дозволила добровольцям тероборони стріляти з гранатометів та ПЗРК

Відтепер бійці українських добровольчих формувань територіальної оборони зможуть застосовувати стрілецьку та інші види зброї, а також боєприпаси до неї.

Тренування бійців тероборони під Києвом (фото з архіву)

Тренування бійців тероборони під Києвом (фото з архіву)

Верховна Рада України розширила перелік озброєння, яке можуть застосовувати бійці добровольчих формувань під час виконання завдань територіальної оборони. За відповідний законопроєкт №6302 на засіданні у четвер, 27 січня, проголосували 278 народних депутатів.

Йдеться про зміни до законодавства про основи національного спротиву, згідно з яким добровольці тероборони раніше могли застосовувати лише особисту мисливську зброю. За новими нормами, їм дозволяється стріляти ще й зі стрілецької та іншої зброю у порядку, який ще має визначити уряд.

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З мінімальною шкодою

У чинній постанові уряду про використання мисливської зброї наголошується, що її застосування повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду.

Документ передбачає, що зброя може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, але лише під час виконання добровольцями завдань тероборони. Від добровольців також вимагається мати при собі дозвіл на право зберігання такої зброї.

Згідно з новим законом, на членів добровольчих формувань під час підготовки та  виконання завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних Сил України.

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...але більшою ефективністю

"Цей документ також покликаний вдосконалити та підвищити ефективність ведення руху опору", - прокоментував на своїй сторінці у Facebook один із співавторів законопроєкту, заступник голови депутатської фракції " Слуга народу" Юрій Мисягін.

Ухвалений у четверг закон також залагоджує внутрішні питання підпорядкування сил територіальної оборони. Відтак заходи з підготовки, ведення та підтримки руху опору, а також контроль за їх виконанням покладені на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закони, необхідні для створення і розвитку сил територіальної оборони, згодом їх підписав Володимир Зеленський. Закони дали змогу створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю, і збільшили чисельність ЗСУ для забезпечення роботи сил тероборони.

Військовослужбовці підрозділів тероборони отримуватимуть заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою і матимуть можливість служити поруч із домом. При цьому, на період служби за ними повинно зберігатись місце роботи і середня зарплата. 

Дивитись відео 08:02

Територіальна оборона: хто тренується захищати Україну (05.03.2021)

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