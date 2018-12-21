 Рада Безпеки ООН схвалила розміщення спостерігачів у Ходейді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

Рада Безпеки ООН схвалила розміщення спостерігачів у Ходейді

Ухвалена одностайно країнами-членами Ради Безпеки ООН резолюція покликана допомогти врегулюванню конфлікту в Ємені. Дотримання перемир'я у важливому портовому місті Ходейда контролюватимуть спостерігачі ООН.

Рада Безпеки ООН

Засідання Радбезу ООН (архівне фото)

Рада Безпеки ООН під час свого засідання в п'ятницю, 21 грудня, одностайно підтримала резолюцію, яка передбачає розміщення у стратегічно важливому портовому місті Ходейда у Ємені спостерігачів ООН для встановлення у ньому режиму припинення вогню, повідомляє агенція новин AP.

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Сім мільйонів дітей у Ємені перебувають на межі голоду. Дитячий фонд ООН (UNICEF) б'є на сполох: постійна нестача їжі та брак щеплень загрожують життю 400 тисяч малюків. (11.12.2018)

Через два дні після завершення мирних переговорів між ворогуючими сторонами в Ємені у місті Ходейда відновилися бої між проурядовими бійцями та повстанцями-хуситами, та було завдано авіаударів. (16.12.2018)

Під час мирних переговорів щодо Ємену делегації від уряду та повстанців-хуситів домовились про виведення збройних формувань з міста Ходейда, а також про вирішення ситуації в місті Таїз, яке перебуває в облозі. (13.12.2018)

У Ємені через громадянську війну загинули або були поранені понад 70 тисяч людей, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. (10.12.2018)

Міжнародні спостерігачі мають контролювати дотримання режиму припинення вогню у Ходейді між сторонами збройного конфлікту в Ємені та виведення звідти збройних формувань ворогуючих сторін. Спецпредставник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс назвав негайну відправку в це місто спостерігачів ООН "важливою складовою" досягнутих 13 грудня домовленостей у Стокгольмі між урядом Ємену та повстанцями-хуситами.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні загинуло понад 10 тисяч осіб, кажуть у ВООЗ.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.

Порт Ходейда має стратегічне значення, адже з його розблокуванням можна буде одразу розпочати масштабні поставки продовольства та медикаментів, необхідних мільйонам громадян Ємену. Через порт Ходейда надходить близько 80 відсотків гуманітарних вантажів та імпорту Ємену.

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