Рада Безпеки ООН схвалила розміщення спостерігачів у Ходейді

Рада Безпеки ООН під час свого засідання в п'ятницю, 21 грудня, одностайно підтримала резолюцію, яка передбачає розміщення у стратегічно важливому портовому місті Ходейда у Ємені спостерігачів ООН для встановлення у ньому режиму припинення вогню, повідомляє агенція новин AP.

Міжнародні спостерігачі мають контролювати дотримання режиму припинення вогню у Ходейді між сторонами збройного конфлікту в Ємені та виведення звідти збройних формувань ворогуючих сторін. Спецпредставник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс назвав негайну відправку в це місто спостерігачів ООН "важливою складовою" досягнутих 13 грудня домовленостей у Стокгольмі між урядом Ємену та повстанцями-хуситами.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні загинуло понад 10 тисяч осіб, кажуть у ВООЗ.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.

Порт Ходейда має стратегічне значення, адже з його розблокуванням можна буде одразу розпочати масштабні поставки продовольства та медикаментів, необхідних мільйонам громадян Ємену. Через порт Ходейда надходить близько 80 відсотків гуманітарних вантажів та імпорту Ємену.