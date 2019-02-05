Пішов у відставку голова Херсонської облдержадміністрації

Пішов з посади голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Про це він написав у суботу, 6 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Разом з дописом Гордєєв опублікував також і фотокопію самої заяви про складання з себе повноважень голови Херсонської ОДА. Заява датована 5 квітня 2019 року.

"Я не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене, вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини", - написав Гордєєв.

Раніше на відставці Гордєєва наполягали учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", котрі займаються розслідуванням обставин вбивства місцевої активістки. Сам екс-губернатор Херсонщини запевнив, що він "готовий захищати" своє "чесне ім'я". Гордєєв також визнав, що в нього "немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства".

До того ЗМІ повідомляли, що Гордєєв може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. У зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". 6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.