 Після смерті Геннадія Кернеса: куди прямує Харків? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.12.2020

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Україна

Після смерті Геннадія Кернеса: куди прямує Харків? (відео)

Смерть Геннадія Кернеса переплутала всі карти в Харкові. Які настрої панують у місті, що раптом залишилось без свого багаторічного мера? Репортаж DW.

Після смерті Геннадія Кернеса: куди прямує Харків?

Харків'яни демонструють чималу фантазію щодо увічнення пам'яті Геннадія Кернеса, який помер 17 грудня в Берліні: від татуювань з його портретом до ідей назвати на честь померлого мера Харкова вулиці, станції метро та навіть зоопарк. У місті нині багато і тих, хто "хайпує" на його імені, і тих хто займається його "хейтингом". Соцмережі "завалені" постами городян, які згадують негативні історії про Кернеса, якому закидають побиття єворомайданівців, непрозоре використання бюджетних коштів чи, наприклад, сумнівне виділення земель.

Поки городяни зайняті палкими дискусіями навколо питання, яким був померлий - хорошим чи поганим політиком, містом продовжує керувати його команда. Після останніх місцевих виборів, коли сам Кернес у берлінській лікарні боровся з наслідками коронавірусної хвороби, його команді вдалося ще до його смерті затвердити і "своїх" чиновників у виконкомі міськради, і "свого" секретаря в міськраді - першого заступника мера Ігоря Терехова. За це ще на сесії 9-го грудня проголосувала більшість з 85 депутатів. Як секретар міськради Терехов тепер має виконувати й обов’язки міського голови.

Хто керує містом?

Антикорупціонер, депутат з "Блоку Юлії Світличної" Дмитро Булах вважає, що після смерті Кернеса політична ситуація в місті сильно заплуталася, оскільки, за його словами, Харковом почали керувати "незрозумілі люди, яких на це ніхто не уповноважував" . "Фактично керує Харковом Ігор Терехов, Арсен Аваков, і якісь особи, мабуть, уповноважені Офісом президента, представники родини Кернеса, Павло Фукс (друг Кернеса, має бізнес в Росії і в Україні. - Ред.) ", - поділився своїми міркуваннями Булах у розмові з DW.

Прикордонне з Росією місто без мера так чи інакше будуть контролювати, щоб тут не було жодної дестабілізації, каже київський політолог Володимир Фесенко. За словами експерта, той же Арсен Аваков, попри часті конфлікти з померлим Кернесом у минулому, коли був губернатором і балотувався в 2010-му році на посаду мера, завжди мав вплив на політичні події в регіоні: "Аваков сам харків’янин, в нього є свої люди і у фракції того ж Кернеса. І, до речі, з Тереховим він дуже добре знайомий з часів, коли був губернатором, а Терехов його заступником".

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Коли перевибори?

Повноцінного мера Харків наразі не має, констатує Фесенко, і міськрада має ініціювати перевибори - звернутися до Верховної Ради з відповідним клопотанням. І має це зробити саме секретар міськради. У день похорон Кернеса 17 грудня Ігор Терехов пообіцяв, що саме так і зробить.

Відповідно до законодавства, позачергові вибори в Україні можуть відбутися в останню неділю березня або в останню неділю жовтня. На весь цей процес закон відводить 90 днів. Як пояснила DW депутатка міськради від "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук, щоб встигнути провести вибори в березні, клопотання від секретаря має бути подано до Верховної Ради до 2 січня, а парламент має прийняти рішення не пізніше 20-го січня. "Якщо питання буде розглянуто, як позачергове, то можливо дотримання всіх строків", - каже Алєксєйчук.

Вірогідність березневих виборів вкрай мала, заявили DW у більшості фракцій міськради. В ОПЗЖ вважають, що реалістичніший термін перевиборів - кінець жовтня. В "Європейській солідарності" не виключають, що вибори в Харкові пройдуть не в березні, але все одне на весні.  "Це може бути і в травні. Можливо, для Харкова буде зроблено виняток з правил ", - сказав депутат міськради від "ЄС" Олег Абрамичев, відповідаючи на запитання DW. Політолог Володимир Фесенко вважає, що це швидше за все вирішуватиметься в Офісі президента. Якщо команда Кернеса буде керованою і не схильною для якихось дестабілізацій, то, каже Фесенко, в Офісі президента "заплющать очі" на те, що секретар харківської міськради не квапиться з поданням клопотання про перевибори.

Хто може бути мером Харкова?

Наразі за оцінкою харківського політолога Ігоря Поліщука, жодна з політичних партій, котрі пройшли в міськраду - ОПЗЖ, "ЄС", "Слуга народу" і партія Шарія, - до швидких перевиборів не готова й здебільшого поки що представники цих партій не дуже розуміють, як перетягнути на себе електорат, який голосував за Кернеса. За словами Поліщука, навіть партії Кернеса  доведеться "сильно попрацювати", щоб не втратити прихильників. Це від 50% до 65% виборців Харкова. "У Харкові ніхто з кандидатів не зможе виграти перший тур", - прогнозує Поліщук. Політолог Фесенко вказує на те, що перевибори не вигідні передусім саме партії Кернеса: "У них є ризик програти і потрібен час для розкрутки того ж Терехова". 

Серед потенційних кандидатів на посаду мера Харкова, обидва політологи, крім самого Терехова, називають також Олександра Фельдмана - народного депутата, який балотувався на посаду мера Харкова від ОПЗЖ в жовтні, - і ексгубернаторку й теж нардепку Юлію Світличну, але також і Михайла Добкіна, ексгубернатора та ексмера Харкова.

Харків’яни, з якими DW вдалося поспілкуватися на вулицях Харкова, здебільшого не переймаються питанням перевиборів мера міста. А декого перспектива мати нового мера навіть лякає. "Наразі в країні такий складний час. Можливо, краще , щоб залишилася команда Кернеса, той же Терехов", - зауважила мати трьох дітей Оксана. А от пенсіонерка Тамара Максимівна вважає, що оголошувати вибори мера треба якомога швидше: "Якщо команда Кернеса виявиться некерованою? Треба обирати і нового мера, і нову команду!" - каже жінка. Пенсіонерка додала, що Харкову нині терміново потрібен "не політик, а господарник", який би щось зробив із застарілою інфраструктурою: вона скаржиться, що через прорив труб на її вулиці в центрі Харкова постійно нема то води, то опалення.

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