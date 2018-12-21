Після нападу у Гізі Єгипет заявив про вбивство десятків "терористів"

У Єгипті під час низки здійснених силовими органами країни спецоперацій було вбито 40 ймовірних бойовиків-терористів. Як повідомили в суботу, 29 грудня, в міністерстві внутрішніх справ Єгипту, правоохоронці здійснили рейди на три схованки "терористів" - у місті Гіза, а також на Сінайському півострові.

За даними МВС Єгипту, "терористичні елементи" мали на меті здійснити серію нападів на урядові інституції, туристичні об'єкти, релігійні установи та представників органів охорони правопорядку, інформує агенція dpa. Окрім фізичного усунення бойовиків, в їхніх схованках було вилучено велику кількість зброї та вибухівки. У міністерстві не уточнили, коли саме відбувалися антитерористичні рейди. Але, за даними державної газети al-Ahram, це сталося рано-вранці в суботу за місцевим часом - наступного дня після нападу на туристичний автобус у районі пірамід у Гізі.

За останніми даними, внаслідок вибуху 28 грудня придорожньої міни поблизу автобуса загинуло четверо осіб - троє туристів з В'єтнаму та місцевий екскурсовод. Ще 11 громадян В'єтнаму внаслідок вибуху отримали поранення, постраждав також водій-громадянин Єгипту.