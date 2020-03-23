Після епідемії COVID-19 ФРН повернеться до політики заощаджень - Альтмаєр

Німецький уряд має намір повернутися до звичної політики заощадження бюджетних коштів одразу після закінчення кризи, пов'язаної з епідемією викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Про це міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив в ефірі телеканалу ZDF у вівторок, 24 березня. "Щойно криза мине - і ми сподіваємося, що це станеться протягом наступних кількох місяців, - ми повернемося до політики заощаджень та якомога швидше - до збалансованої бюджетної політики", - сказав Альтмаєр.

750 мільярдів євро проти коронавірусу

У понеділок німецький уряд погодив виділення пакету допомоги розміром до 750 мільярдів євро, який має на меті пом'якшити негативні наслідки спалаху коронавірусу для економіки ФРН. Серед заходів, на які може піти уряд заради допомоги бізнесу у країні, Альтмаєр назвав готовність частково націоналізувати у найбільш постраждалих компаніях, але це - "крайній варіант".

Коронавірус може призвести до значного падіння німецької економіки

Також у Берліні раніше повідомляли про бажання вперше з 2013 року залучити кредитні кошти. В ефірі ZDF Альтмаєр заявив, що такі запозичення будуть надані Німеччині на вигідних умовах. "Умови сприятливі лише тому, що усі вірять в нас та у те, що ми будемо робити це (витрачати гроші на підтримку економіки. - Ред.) лише стільки, скільки буде необхідно".

Економіка Німеччини впаде

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше повідомив, що у своїх останніх розрахунках він очікував, що німецька економіка зменшиться у поточному році на п'ять відсотків від ВВП країни.

У мюнхенському інституті економічних досліджень ifo зазначають, що пандемія коронавірусу може коштувати німецькій економіці навіть більше. Розрахунки експертів вказують на показник від 7,2 до 20,6 відсотка падіння ВВП країни. Це відповідає втратам на суму від 255 до 729 мільярдів євро.

За даними німецького Інститут Роберта Коха, у Німеччині станом на вівторок підтверджено 27436 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 та 114 осіб померли від викликаної ним хвороби COVID-19.

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