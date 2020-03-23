Після епідемії COVID-19 ФРН повернеться до політики заощаджень - Альтмаєр

Німецький уряд має намір повернутися до звичної політики заощадження бюджетних коштів одразу після закінчення кризи, пов'язаної з епідемією викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Про це міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив в ефірі телеканалу ZDF у вівторок, 24 березня. "Щойно криза мине - і ми сподіваємося, що це станеться протягом наступних кількох місяців, - ми повернемося до політики заощаджень та якомога швидше - до збалансованої бюджетної політики", - сказав Альтмаєр.
750 мільярдів євро проти коронавірусу
У понеділок німецький уряд погодив виділення пакету допомоги розміром до 750 мільярдів євро, який має на меті пом'якшити негативні наслідки спалаху коронавірусу для економіки ФРН. Серед заходів, на які може піти уряд заради допомоги бізнесу у країні, Альтмаєр назвав готовність частково націоналізувати у найбільш постраждалих компаніях, але це - "крайній варіант".
Коронавірус може призвести до значного падіння німецької економіки
Також у Берліні раніше повідомляли про бажання вперше з 2013 року залучити кредитні кошти. В ефірі ZDF Альтмаєр заявив, що такі запозичення будуть надані Німеччині на вигідних умовах. "Умови сприятливі лише тому, що усі вірять в нас та у те, що ми будемо робити це (витрачати гроші на підтримку економіки. - Ред.) лише стільки, скільки буде необхідно".
Економіка Німеччини впаде
Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше повідомив, що у своїх останніх розрахунках він очікував, що німецька економіка зменшиться у поточному році на п'ять відсотків від ВВП країни.
У мюнхенському інституті економічних досліджень ifo зазначають, що пандемія коронавірусу може коштувати німецькій економіці навіть більше. Розрахунки експертів вказують на показник від 7,2 до 20,6 відсотка падіння ВВП країни. Це відповідає втратам на суму від 255 до 729 мільярдів євро.
За даними німецького Інститут Роберта Коха, у Німеччині станом на вівторок підтверджено 27436 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 та 114 осіб померли від викликаної ним хвороби COVID-19.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Канцлерка Меркель в Ухані
Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Рідкісний випадок
Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
"Віруси приходять і йдуть"
Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Тиша у модних бутіках?
Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Закусочні на замку
Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Без гучних рекламних кампаній
Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Під особливою загрозою: автомобілебудівники
Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Стосується кожного
Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Обережна Honda
Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Складнощі виробництва
Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Китайці не приїдуть
У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Підготовлений - значить озброєний
В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.
Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський