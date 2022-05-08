Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей

У Гавані після вибуху у фешенебельному готелі "Саратога" з-під завалів витягли тіла 27 загиблих, ще 19 людей зникли безвісти, пише агентство AFP з посиланням на кубинські ЗМІ в ніч на неділю, 8 травня. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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Вибух у готелі, розташованому в центрі столиці Куби, прогримів у п'ятницю, 6 травня. Обрушилася частина фасаду будівлі, пошкодження отримали також прилеглі до готелю будівлі. Кубинська влада називає те, що сталося, нещасним випадком. Причиною вибуху, за попередніми даними, став витік газу.

На момент трагедії в готелі проводилися ремонтні роботи. Готель був закритий з початку пандемії COVID-19, але його роботу планувалося відновити 10 травня.

Серед загиблих, згідно з офіційними даними, четверо дітей та підлітків, а також туристка з Іспанії. За даними міністерства охорони здоров'я, 81 особу поранено, до вечора суботи в лікарнях залишалися 37 постраждалих.