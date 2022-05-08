 Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей

Понад 80 людей постраждали від вибуху в кубинському готелі "Саратога". Попередня причина інциденту - витік газу.

Рятувальники на фоні зруйнованого готелю у Гавані, Куба

Наслідки вибуху в готелі "Саратога" у Гавані, Куба

У Гавані після вибуху у фешенебельному готелі "Саратога" з-під завалів витягли тіла 27 загиблих, ще 19 людей зникли безвісти, пише агентство AFP з посиланням на кубинські ЗМІ в ніч на неділю,  8 травня. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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Вибух у готелі, розташованому в центрі столиці Куби, прогримів у п'ятницю, 6 травня. Обрушилася частина фасаду будівлі, пошкодження отримали також прилеглі до готелю будівлі. Кубинська влада називає те, що сталося, нещасним випадком. Причиною вибуху, за попередніми даними, став витік газу.

На момент трагедії в готелі проводилися ремонтні роботи. Готель був закритий з початку пандемії COVID-19, але його роботу планувалося відновити 10 травня.

Серед загиблих, згідно з офіційними даними, четверо дітей та підлітків, а також туристка з Іспанії. За даними міністерства охорони здоров'я, 81 особу поранено, до вечора суботи в лікарнях залишалися 37 постраждалих.

  • Протести на Кубі

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Кубинці вимагають змін

    У багатьох містах Куби відбулися масові протести проти соціалістичного уряду, який в умовах однопартійної системи, править країною. За повідомленнями ЗМІ, учасники акцій скандують "Геть диктатуру!" та "Ми хочемо свободи".

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    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Масові акції протесту - рідкісне явище на Кубі

    Побачити протестувальників на вулицях кубинської столиці Гавани, як це було минулими вихідними, можна дуже нечасто, адже зазвичай влада жорстко реагує на будь-який вияв масового невдоволення. Нещодавно, наприклад, було заарештовано митців та інтелектуалів, які критикували декрет, що посилював контроль держави за публічними виступами. Це призвело до появи руху, що вимагав демократизації системи.

  • Протести на Кубі

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Багато поліції та затримань

    До Гавани та інших міст було стягнуто багато військових та поліції. Поліцейські застосовували сльозогінний газ проти учасників демонстрації. Щонайменше десятеро осіб, як і чоловіка на фотографії, було затримано. Журналісти також зафіксували, як правоохоронці били демонстрантів пластиковими кийками.

  • Президент Куби Мігель Діас-Канель виступає перед журналістами

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

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    У місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос у близько 30 кілометрах від Гавани на вулицях зібралися тисячі переважно молодих людей. Президент Мігель Діас-Канель у супроводі партійних функціонерів вирішив розвідати обстановку. Перед об'єктивами камер він закликав прибічників уряду виступити проти антиурядових протестів: "Якщо вони хочуть розпочати революцію, їм доведеться переступити через наші трупи".

  • Розтрощений автомобіль поліції на вулиці Гавани, столиці Куби

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Коли гнів виплескується назовні

    По всій країні минулими вихідними, згідно з даними сайту Inventario, відбулося близько 40 спонтанних протестів - навіть попри те, що доступ до інтернету у неділю здебільшого було відрізано. Гнів демонстрантів вилився, зокрема, у кидання каміння в правоохоронців та трощення поліцейських автомобілів.

  • Протести на вулицях столиці Куби Гавани

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Економіка в руїні, люди у розпачі

    Головною причиною масових протестів є важка економічна криза, у якій Куба перебуває вже роками, і яка ще більш посилилася через більш жорсткі санкції США та пандемію COVID-19. Перебої з електропостачанням та пусті полиці супермаркетів і аптек - норма життя. При цьому ізольований від світу острів зараз переживає рекордні показники інфікування коронавірусом.

    Автор: Інес Айзеле


 

DW.COM

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Тисячі людей вийшли на акції протесту на Кубі - рідкісне явище для острову, на якому панує комуністичний режим. Пусті полиці магазинів, репресії та коронавірус підживлюють обурення.  

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