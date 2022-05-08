Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей

У Гавані після вибуху у фешенебельному готелі "Саратога" з-під завалів витягли тіла 27 загиблих, ще 19 людей зникли безвісти, пише агентство AFP з посиланням на кубинські ЗМІ в ніч на неділю, 8 травня. Пошуково-рятувальна операція продовжується.
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Вибух у готелі, розташованому в центрі столиці Куби, прогримів у п'ятницю, 6 травня. Обрушилася частина фасаду будівлі, пошкодження отримали також прилеглі до готелю будівлі. Кубинська влада називає те, що сталося, нещасним випадком. Причиною вибуху, за попередніми даними, став витік газу.
На момент трагедії в готелі проводилися ремонтні роботи. Готель був закритий з початку пандемії COVID-19, але його роботу планувалося відновити 10 травня.
Серед загиблих, згідно з офіційними даними, четверо дітей та підлітків, а також туристка з Іспанії. За даними міністерства охорони здоров'я, 81 особу поранено, до вечора суботи в лікарнях залишалися 37 постраждалих.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Кубинці вимагають змін
У багатьох містах Куби відбулися масові протести проти соціалістичного уряду, який в умовах однопартійної системи, править країною. За повідомленнями ЗМІ, учасники акцій скандують "Геть диктатуру!" та "Ми хочемо свободи".
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Масові акції протесту - рідкісне явище на Кубі
Побачити протестувальників на вулицях кубинської столиці Гавани, як це було минулими вихідними, можна дуже нечасто, адже зазвичай влада жорстко реагує на будь-який вияв масового невдоволення. Нещодавно, наприклад, було заарештовано митців та інтелектуалів, які критикували декрет, що посилював контроль держави за публічними виступами. Це призвело до появи руху, що вимагав демократизації системи.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Багато поліції та затримань
До Гавани та інших міст було стягнуто багато військових та поліції. Поліцейські застосовували сльозогінний газ проти учасників демонстрації. Щонайменше десятеро осіб, як і чоловіка на фотографії, було затримано. Журналісти також зафіксували, як правоохоронці били демонстрантів пластиковими кийками.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Попередження від президента Діаса-Канеля
У місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос у близько 30 кілометрах від Гавани на вулицях зібралися тисячі переважно молодих людей. Президент Мігель Діас-Канель у супроводі партійних функціонерів вирішив розвідати обстановку. Перед об'єктивами камер він закликав прибічників уряду виступити проти антиурядових протестів: "Якщо вони хочуть розпочати революцію, їм доведеться переступити через наші трупи".
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Коли гнів виплескується назовні
По всій країні минулими вихідними, згідно з даними сайту Inventario, відбулося близько 40 спонтанних протестів - навіть попри те, що доступ до інтернету у неділю здебільшого було відрізано. Гнів демонстрантів вилився, зокрема, у кидання каміння в правоохоронців та трощення поліцейських автомобілів.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Економіка в руїні, люди у розпачі
Головною причиною масових протестів є важка економічна криза, у якій Куба перебуває вже роками, і яка ще більш посилилася через більш жорсткі санкції США та пандемію COVID-19. Перебої з електропостачанням та пусті полиці супермаркетів і аптек - норма життя. При цьому ізольований від світу острів зараз переживає рекордні показники інфікування коронавірусом.
Автор: Інес Айзеле