Під час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинула ще одна людина. У суботу, 22 грудня, на півдні країни поблизу міста Перпіньян автомобіль врізався у вантажівку на перехресті, яке було перекрито протестувальниками, повідомила місцева влада. Внаслідок цього загинув 36-річний водій автомобіля. Таким чином, кількість загиблих під час протестів, що тривають у Франції з 17 листопада, зросла до десяти, повідомила агенція Reuters.

Протести у країні продовжуються, але кількість демонстрантів, які беруть участь в акціях на цих вихідних, значно знизилась, повідомила агенція AP. Кілька ініціативних груп "жовтих жилетів" закликали до нових демонстрацій, але напередодні Різдва на вулиці виходять дедалі менше людей.

В центрі Парижа дороги залишили вільними для проїзду. По вулицях поблизу Тріумфальної арки, де відбувались найзапекліші протести, зараз прогулюються туристи. Тим часом палац Версаль, який розташований поблизу Парижа, закритий на один день, оскільки напередодні мітингарі заявили про намір провести там демонстрацію.

Хвиля протестів почалася 17 листопада через анонсоване підвищення цін на пальне. Тоді на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку в вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра складає 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, французькі активісти вирішили продовжувати протести.

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