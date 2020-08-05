 Під час вибухів у Бейруті загинула німецька дипломатка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Під час вибухів у Бейруті загинула німецька дипломатка

Співробітниця німецького посольства в Лівані загинула під час вибухів у Бейруті, повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас. Тим часом у ліваньську столицю продовжує надходити міжнародна допомога.

Вибухи у Бейруті забрали життя понад сотні людей

Вибухи у Бейруті забрали життя понад сотні людей

Під час потужних вибухів у ліванській столиці, які забрали життя щонайменше 145 людей, загинула працівниця німецького посольства. "Наші найгірші побоювання підтвердилися. Співробітниця нашого посольства у Бейруті загинула у своїй квартирі внаслідок вибуху", - повідомив у четвер, 6 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Він висловив співчуття рідним загиблої та персоналу посольства у Бейруті.

Міжнародна допомога для Бейрута

Тим часом Євросоюз пообіцяв надати Лівану допомогу на суму в 33 мільйони євро. Ці кошти мають бути направлені зокрема на закупівлю медичного обладнання та на захист критичної інфраструктури, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона також запропонував Лівану підтримку ЄС з метою відновлення зруйнованої частини міста.

Вид згори на порт в Бейруті після вибухів

Вид згори на порт в Бейруті після вибухів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) привезла до Лівану 20 тонн допомоги. Це дозволить забезпечити лікування для сотень людей, які отримали опіки та інші поранення.

Сьогодні до Бейрута має прибути медична група Бундесверу. Також з Кіпру до Лівану буде перекинуто німецький корвет Ludwigshafen am Rhein, корабельні лікарі на члени екіпажу допомагатимуть постраждалим.

Причиною вибухів у Бейруті могла бути аміачна селітра

Потужні вибухи сталися в порту Бейрута 4 серпня. Станом на 6 серпня число жертв збільшилось до 145, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в безпекових колах, травми загалом отримали близько п'яти тисяч людей.

Влада Лівану підозрює, що вибухи спровокувала аміачна селітра, яка у 2014 році була конфіскована з судна Rhosus, що належало російському бізнесмену Ігорю Гречушкіну. Повідомляється, що весь цей час вона зберігалась в порту.

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


Дивитись відео 02:21

Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Також за темою

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

Вибухи в Бейруті: збитки сягнуть 10-15 мільярдів доларів 05.08.2020

Половна столиці Лівану зруйнована чи пошкоджена, загальні збитки від вибухів у Бейруті складуть десятки мільярдів доларів, заявив губернатор міста. Інші країни надають Лівану допомогу.

Libanon Explosion in Beirut

Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020) 05.08.2020

Щонайменше 100 людей загинули та майже чотири тисячі поранені внаслідок потужних вибухів у порту Бейрута. Переповнені через епідемію коронавірусу лікарні не встигають надавати необхідну медичну допомогу пораненим.

Libanon Explosion in Beirut

Після вибухів у Бейруті чиновників порту відправляють під домашній арешт 05.08.2020

Кількість загиблих внаслідок вибухів у Бейруті збільшилася до 135 людей. Постраждали близько п'яти тисяч осіб. У місті оголосили надзвичайний стан на два тижні.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський обіцяв, що винних у побиттях і вбивствах учасників акцій протесту 2013-2014 років буде покарано. Замість цього він призначає на високі посади людину, яка може бути причетною до цих злочинів

Призначення Олега Татарова: Зеленський ігнорує люстрацію

Одним з керівників офісу президента Зеленського став Олег Татаров, який називав "злочинцями" учасників Євромайдану.  

З вересня мінімальна зарплата в Україні може вирости на 277 гривень

В Україні хочуть збільшити мінімалку до 5 тисяч гривень

Зеленський подав до парламенту законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  