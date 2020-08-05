Під час вибухів у Бейруті загинула німецька дипломатка

Під час потужних вибухів у ліванській столиці, які забрали життя щонайменше 145 людей, загинула працівниця німецького посольства. "Наші найгірші побоювання підтвердилися. Співробітниця нашого посольства у Бейруті загинула у своїй квартирі внаслідок вибуху", - повідомив у четвер, 6 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Він висловив співчуття рідним загиблої та персоналу посольства у Бейруті.

Міжнародна допомога для Бейрута

Тим часом Євросоюз пообіцяв надати Лівану допомогу на суму в 33 мільйони євро. Ці кошти мають бути направлені зокрема на закупівлю медичного обладнання та на захист критичної інфраструктури, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона також запропонував Лівану підтримку ЄС з метою відновлення зруйнованої частини міста.

Вид згори на порт в Бейруті після вибухів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) привезла до Лівану 20 тонн допомоги. Це дозволить забезпечити лікування для сотень людей, які отримали опіки та інші поранення.

Сьогодні до Бейрута має прибути медична група Бундесверу. Також з Кіпру до Лівану буде перекинуто німецький корвет Ludwigshafen am Rhein, корабельні лікарі на члени екіпажу допомагатимуть постраждалим.

Причиною вибухів у Бейруті могла бути аміачна селітра

Потужні вибухи сталися в порту Бейрута 4 серпня. Станом на 6 серпня число жертв збільшилось до 145, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в безпекових колах, травми загалом отримали близько п'яти тисяч людей.

Влада Лівану підозрює, що вибухи спровокувала аміачна селітра, яка у 2014 році була конфіскована з судна Rhosus, що належало російському бізнесмену Ігорю Гречушкіну. Повідомляється, що весь цей час вона зберігалась в порту.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Паніка в Бейруті Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Вибухи відчули далеко від епіцентру Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Жителі Кіпру теж відчули вибухи Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

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