Під арештом чи в полоні: яка доля чекає на українських моряків у Криму

Упродовж двох днів 27 та 28 листопада російські суди в анексованих Сімферополі та Керчі обирали запобіжні заходи для екіпажа українських військових кораблів, захоплених минулих вихідних поблизу Керченської протоки. 22 моряки катерів "Нікополь" та "Бердянськ" і буксиру "Яни Капу", а також двоє контррозвідників СБУ, які їх супроводжували, заарештовані до 25 січня наступного року.

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), яка відповідає в країні також за охорону кордону, інкримінує їм незаконний перетин російського морського кордону організованою групою. Відповідна стаття російського кримінального кодексу передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Адвокати з судів над кримськими татарами

Знайти захисників для такої кількості одночасно затриманих українських громадян виявилось непростим завданням, розповідає російський журналіст Антон Наумлюк, що стежив за судовими засіданнями впродовж останніх двох днів. Більшість адвокатів, які погодилися захищати моряків, відомі своєю участю в судових процесах над кримськотатарським та російськими активістами в Криму. Та частина з них не встигла прибути у суди вчасно через інші судові розгляди.

Трьох поранених під час захоплення військових взагалі позбавили допомоги незалежних адвокатів, розповів російському виданню "Новая газета" адвокат правозахисного об'єднання "Агора" Олексій Ладін. Суд в окупованій Росією Керчі 27 листопад ухвалював рішення про їхній арешт під час виїзного засідання просто в лікарняній палаті. "Така поведінка слідчих говорить про фізичний тиск, який можуть чинити на мого підзахисного", - заявив Ладін, який уклав угоду про захист Василя Сороки - одного з контррозвідників, що супроводжували моряків.

Утім, уповноважена російської Держдуми з прав людини в Криму Людмила Лубіна в середу заявляла журналістам, що стан поранених добрий. За її словами, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока отримали лише ушкодження м'яких тканин і можуть бути виписані з лікарні вже наступними днями.

Під час захоплення росіянами постраждали як українські моряки, так і один корабель

"Нормальний" стан

Айдер Азаматов, захисник Юрія Будзила, 46-річного мічмана з буксира "Яни Капу", розповів DW, що після судових розглядів усіх непоранених українських військових перевели до Сімферопольського слідчого ізолятора. "Їх утримують у звичайних камерах, але групами, що, звісно, дозволяє хлопцям морально підтримувати один одного", - розповідає адвокат.

Оксана Железняк, яка захищає 21-річного матроса Сергія Цибізова, як і інші опитані DW адвокати, коротко характеризує стан свого клієнта як "нормальний". Утім, розповідає, що в перші дні після захоплення на нього чинили моральний тиск, щоб отримати бажані свідчення. Цибізов - один із трьох військових, які на опублікованому російськими ЗМІ в понеділок відео зізнається в умисному порушенні російського кордону.

Утім, на суді жоден з українських моряків своєї провини не визнав. Частина затриманих відмовилась від свідчень, посилаючись на 51-у статтю російської конституції, а капітан буксира "Яни Капу" домігся від суду офіційного перекладача з російської на українську.

Полонені чи порушники кордону

Частина затриманих, наприклад, контррозвідник Андрій Драч, заявили в середу про непідслідність цієї справи цивільному суду, оскільки вважають себе військовополоненими.

На статусі військово-полонених для захоплених моряків наполягає і українська влада. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, в такому випадку їх дії не підпадатимуть під російське кримінальне судочинство, а самих військових захищатиме Женевська конвенція.

Схожі аргументи наводили адвокати під час обрання запобіжного заходу морякам, утім, вони були проігноровані судом. За словами Джеміля Темишева, який захищає капітана катера "Бердянськ" Романа Мокряка, наразі ще рано говорити про єдину стратегію захисту для усіх затриманих. "Є висока ймовірність того, що всіх моряків переведуть до Москви - справами такого рівня зазвичай займається Слідчий комітет (Росії. - Ред.). У такому разі особисто я навряд чи зможу продовжувати участь в процесі, а тому мені важко коментувати подальшу стратегію", - зазначив адвокат.