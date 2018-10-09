Підтримка партій урядової коаліції в Німеччині впала до нового мінімуму

Підтримка партій урядової коаліції у ФРН - Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - впала до нового історичного мінімуму. Про це свідчать дані опитування Deutschlandtrend телеканалу ARD, оприлюднені ввечері у четвер, 18 жовтня.

За даними опитування, блок сестринських партій ХДС/ХСС має підтримку 25 відсотків виборців, соціал-демократи - лише 14 відсотків. Це - найгірші показники за весь час проведення опитування Deutschlandtrend, зазначає агентство AFP.

У порівнянні з даними опитування минулого тижня, коли теж було зафіксовано історично мінімальні рівні підтримки, ХДС/ХСС та СДПН втратили ще по одному відсотку. Натомість знову додали Зелені - два відсотки: тепер їх підтримують 19 відсотків виборців. Рівень підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" не змінився - 16 відсотків, Вільна демократична партія додала один відсоток (11), Ліва партія - втратила один (9).

51 відсоток опитаних соціологами компанії Infratest dimap зазначили, що їх непокоїть послаблення позицій урядових партій, 47 відсотків натомість не переймаються цим. Для Deutschlandtrend 16-17 жовтня опитали 1040 людей, які мають право голосу. Допустима похибка становить від 1,4 до 3,1 відсотка.

Нагадаємо, в останні місяці спостерігається тенденція до зниження підтримки партій "великої коаліції" у ФРН. Проявляється вона і на земельному рівні. 14 жовтня в Баварії на виборах земельного парламенту - ландтагу - ХСС не лише втратив абсолютну більшість, а й показав найгірший результат з 1950 року. Соціал-демократи взагалі опинилися на п'ятому місці. Це були перші регіональні вибори після формування навесні четвертого уряду канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Падіння популярності партій коаліції пов'язують у тому числі і з частими суперечками між партнерами.