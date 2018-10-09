 Підтримка партій урядової коаліції в Німеччині впала до нового мінімуму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Підтримка партій урядової коаліції в Німеччині впала до нового мінімуму

Підтримка партій ХДС, ХСС та СДПН, за даними останього опитування, знову знизилася. Натомість продовжує зростати рейтинг Зелених.

Лідери СДПН Олаф Шольц та Андреа Налес та канцлерка Анґела Меркель (зліва направо)

Лідери СДПН Олаф Шольц та Андреа Налес та канцлерка Анґела Меркель (зліва направо)

Підтримка партій урядової коаліції у ФРН - Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - впала до нового історичного мінімуму. Про це свідчать дані опитування Deutschlandtrend телеканалу ARD, оприлюднені ввечері у четвер, 18 жовтня.

За даними опитування, блок сестринських партій ХДС/ХСС має підтримку 25 відсотків виборців, соціал-демократи - лише 14 відсотків. Це - найгірші показники за весь час проведення опитування Deutschlandtrend, зазначає агентство AFP.

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ХСС, за даними екзит-полів, лідирує на виборах до ландтагу Баварії, на другому місці - Зелені. ХСС не зможе самостійно сформувати уряд. (14.10.2018)

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Результат останніх земельних виборів у Баварії став історичною поразкою для ХСС, а відповідальність за це лежить насамперед на Горсті Зеегофері. Наслідки цих виборів відчує вся Німеччина, вважає Розалія Романець. (15.10.2018)

У порівнянні з даними опитування минулого тижня, коли теж було зафіксовано історично мінімальні рівні підтримки, ХДС/ХСС та СДПН втратили ще по одному відсотку. Натомість знову додали Зелені - два відсотки: тепер їх підтримують 19 відсотків виборців. Рівень підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" не змінився - 16 відсотків, Вільна демократична партія додала один відсоток (11), Ліва партія - втратила один (9).

51 відсоток опитаних соціологами компанії Infratest dimap  зазначили, що їх непокоїть послаблення позицій урядових партій, 47 відсотків натомість не переймаються цим. Для Deutschlandtrend 16-17 жовтня опитали 1040 людей, які мають право голосу. Допустима похибка становить від 1,4 до 3,1 відсотка.

Нагадаємо, в останні місяці спостерігається тенденція до зниження підтримки партій "великої коаліції" у ФРН. Проявляється вона і на земельному рівні. 14 жовтня в Баварії на виборах земельного парламенту - ландтагу - ХСС не лише втратив абсолютну більшість, а й показав найгірший результат з 1950 року. Соціал-демократи взагалі опинилися на п'ятому місці. Це були перші регіональні вибори після формування навесні четвертого уряду канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Падіння популярності партій коаліції пов'язують у тому числі і з частими суперечками між партнерами.

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