 Підтримка незалежності Шотландії зросла до максимуму за чотири роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Підтримка незалежності Шотландії зросла до максимуму за чотири роки

Соціологи вказують на зростання кількості прихильників незалежності Шотландії від Великобританії до 49 відсотків. Цей показник - найвищий за останні чотири роки.

Акція прихильників незалежності Шотландії

Акція прихильників незалежності Шотландії, жовтень 2018 року

Число прихильників незалежності Шотландії від Великобританії зростає. Про це свідчать оприлюднені в суботу, 27 квітня, результати опитування, проведеного дослідницькою компанією YouGov. Опитування показало, що ідею незалежності Шотландії від Великобританії підтримують 49 відсотків респондентів, повідомляє агенція новин Reuters.

Такий показник кількості прихильників незалежності регіону став найвищим за останні чотири роки. Ще в червні 2018 року вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства підтримували 45 відсотків опитаних соціологами з YouGov респондентів.

Водночас 53 відсотки опитаних вважають, що в наступні п'ять років не варто проводити ще один референдум щодо незалежності Шотландії від Сполученого Королівства. Компанія YouGov опитала 1029 повнолітніх респондентів у Шотландії.

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На сьогодні потрібно зосередитися не на даті проведення нового референдуму щодо незалежності від Великобританії, а на посиленні підтримки ідеї незалежності регіону, вважає голова уряду Шотландії Нікола Стерджен. (09.06.2018)

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Результати опитування оприлюднені в день початку весняного з'їзду Шотландської національної партії Нещодавно перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен, яка водночас очолює Шотландську національну партію, сказала, що виступає за проведення наступного референдуму щодо виходу Шотландії зі складу Сполученого Королівства. Такий референдум потрібно провести до 2021 року, тобто до завершення повноважень нинішнього парламенту Шотландії, зазначила Стерджен. Законопроект, що регламентує проведення такого референдуму, буде розроблено до кінця 2019 року, додала вона.

У 2014 році 55 відсотків шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії під час референдуму, 45 відсотків висловилися "за" таку пропозицію. А вже у 2016 році під час референдуму щодо Brexit більшість шотландців не підтримали вихід зі складу ЄС.

Нікола Стерджен стверджує, що Brexit усе змінив, оскільки Шотландію не повинні проти її волі вивести зі складу ЄС.

Власне, такий референдум повинен санкціонувати уряд Великобританії. Стерджен визнала, що нинішній британський уряд консерваторів виступатиме проти нового референдуму, але висловила сподівання, що ситуація зміниться.

Наступні парламентські вибори у Шотландії мають відбутися у травні 2021 року.

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