 Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов′язують з бізнесменом з РФ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.01.2019

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Україна

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, яку розглядає суд у Кракові, з'явились нові дані про ймовірні зв'язки німецького замовника з Росією. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Мануель Оксенрайтер

Мануель Оксенрайтер

У судовому процесі щодо підпалу угорського центру в Ужгороді пред'явлені докази в організації цього злочину німецьким громадянином Мануелем Оксенрайтером (Manuel Ochsenreiter), який раніше був референтом одного з депутатів Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Як повідомляють у четвер, 31 січня, онлайн-портал першого каналу німецького телебачення ARD та німецький інформаційний інтернет-ресурс t-online.de, суд у Кракові досліджував пред'явлені прокураторою витяги з листування Оксенрайтера у чаті. Обвинувачення на підставі цих даних вважає доведеною участь Оксенрайтера у вчиненні злочину як особи, яка фінансувала підпал.

За даними німецьких ЗМІ, у справі Оксенрайтера віднайдено російський слід. Так, Оксентрайтер неодноразово зустрічався з російським філософом Олександром Дугіним, який відомий своїми правоекстремістькими поглядами. Зокрема, вони співпрацювали у центрі Katehon, який позиціонується як "міжнародна мережа експертів, які спеціалізуються на геополітичному, геостратегічному та політичному аналізі подій у світі", але насправді поширює ідеї Дугіна. Оксенрайтер також адміністрував німецьку сторінку центру Katehon у соціальній мережі Facebook.

Як встановили журналісти ARD та t-online.de, головою наглядової ради Katehon є російський мільярдер Костянтин Малофєєв. І Малофєєв, і Дугін відомі тим, що активно розбудовують зв'язки з ультраправими партіями у Європі, зокрема з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН) в ФРН. Малофєєв також відомий у ЄС, США та Україні тим, що фінансово підтримує сепаратистів в українському Донбасі. Саме через фінансову підтримку невизнаних республік на сході України він перебуває у санкційних списках ЄС.

Нові докази щодо підпалу

Як зазначають ARD та t-online.de, судом у Кракові встановлено, що підпал будівлі "Товариства угорської культури Закарпаття" в Ужгороді у лютому 2018 року безпосередньо здійснили двоє громадян Польщі Адріан М. та Томаш С. Зазначається, що під час обшуків у них були знайдені речі зі слідами запалювальної суміші. Обоє визнали свою вину і вказали, що отримали відповідне замовлення від польського праворадикала Міхала П., котрий є членом правоекстремістського угруповання Falanga.

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Німецький депутат-правопопуліст Маркус Фронмаєр повідомив про припинення контракту його референта Мануеля Оксенрайтера, якому закидають організацію підпалу в угорському центрі в Ужгороді. (18.01.2019)

Останньому прокуратурою Кракова також висунуті відповідні обвинувачення. Міхал П. повідомив у судовому засіданні, що Оксенрайтер буцімто організував підпал, дав детальні вказівки, як його вчинити, та заплатив йому за виконання 1500 євро, частину яких особисто передав виконавцю в берлінському аеропорту. За словами Міхала П., Оксенрайтер вимагав відразу після вчинення підпалу надіслати йому відео ужгородської будівлі зі слідами пожежі, повідомляють ARD та t-online.de. ЗМІ додають, що "коли Оксенрайтер побачив відео у месенджері, він відповів, що зроблено, "більше, ніж достатньо".

Підпал у будівлі "Товариства угорської культури Закарпаття" в Ужгороді був учинений 4 лютого 2018 року. Раніше було відомо про трьох підозрюваних у справі, які є поляками та пов'язані з різного роду неофашистськими та ультраправими організаціями.

Мануель Оксенрайтер довгий час був відомий в Німеччині як редактор правоекстремістського журналу "Zuerst!". Останніми роками він неодноразово виступав на російських телеканалах, де висловлювався на підтримку проросійських сепаратистів на Донбасі. Його також пов'язують з організацією спостерігачів з Заходу на невизнаних "виборах" у самопроголошених "ДНР", "ЛНР" та референдумі в Криму в березні 2014 року. Для цього ним був заснований "Німецький центр євразійських досліджень", серед засновників якого був, зокрема, і депутат Бундестагу від АдН Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier). До середини січня цього року Оксенрайтер працював помічником Фронмаєра з питань розвитку та економічної співпраці. Як сказав депутат, трудова угода була розірвана за взаємною згодою.

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Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019)

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