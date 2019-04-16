 Підпал собору у Нанті: підозрюваного взяли під варту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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Підпал собору у Нанті: підозрюваного взяли під варту

Підозрюваний зізнався у підпалі собору у французькому Нанті, його взяли під варту, пишуть місцеві ЗМІ. У разі засудження йому загрожує 10 років в'язниці та штраф у 150 тисяч євро.

Підозрюваного у ймовірному підпалі собору у французькому Нанті взяли під варту

Підозрюваного у ймовірному підпалі собору у французькому Нанті взяли під варту

Суд взяв під варту 39-річного підозрюваного у підпалі кафедрального собору Святих Петра і Павла у французькому місті Нант. Про це у неділю, 26 липня, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на французькі ЗМІ.

Підозрюваний зізнався у підпалі собору у трьох місцях, пише регіональна газета "Presse Océan", а також інші ЗМІ з посиланням на прокуратуру. Його мотив невідомий. 

39-річний чоловік є активістом цієї церковної парафії, він мав замкнути двері собору ввечері напередодні пожежі, яка спалахнула вранці суботи, 18 липня. Підозрюваний є біженцем з Руанди, зазначає агентство AFP.

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Чоловіка вже затримували через кілька годин після пожежі для з'ясування суперечностей у свідченнях щодо його місця перебування у ніч напередодні інциденту. Потім його відпустили.

Якщо суд таки визнає його провину, чоловікові загрожує 10 років в'язниці та штраф у 150 тисяч євро.

Пожежа у Нанті

Раніше слідчі заявили, що причиною пожежі у кафедральному соборі міста може бути підпал. За попередніми даними розслідування, вогонь спалахнув одразу у трьох місцях, достатньо віддалених одне від одного, аби це могло бути збігом обставин. Згідно з заявою прокурора, одне місце займання було в органі, ще два - в нефі собору.

За даними місцевих ЗМІ пожежа повністю зруйнувала орган у соборі. Також був зруйнований вітраж 15 століття.

Собор святих Петра і Павла у Нанті було збудовано у 15-му сторіччі у стилі пізньої французької готики. Його було відреставровано після попередньої пожежі, що сталася 1972 року, лише 1985 року. 

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