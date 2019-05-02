 Підозрюваному у справі Гандзюк Владиславу Мангеру продовжили запобіжний захід | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Підозрюваному у справі Гандзюк Владиславу Мангеру продовжили запобіжний захід

Владиславу Мангеру, який носитиме електронний браслет до 1 липня, дозволили пересуватися в межах Херсонської області.

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 1 липня термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні щодо вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера

Владислав Мангер на одному з судових засідань

31 травня 2019 року Шевченківський районний суд Києва продовжив до 1 липня 2019 року термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні щодо вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко. Він зауважив, що клопотання прокурора було задоволено частково, оскільки суд дозволив підозрюваному пересуватися в межах Херсонської області.

DW.COM

У Генпрокуратурі стверджують, що нападники на Катерину Гандзюк зізналися у злочині та пішли на угоду зі слідством. (24.04.2019)

Суд заарештував підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк херсонського високопосадовця Владислава Мангера. Хто він такий і де в своїй діяльності перетинався з активісткою з Херсона? (15.02.2019)

Мангера зобов'язали здати на зберігання паспорт та інші документи, які дозволяють виїжджати за кордон України і носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, наприкінці квітня ГПУ змінила підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру у справі про вбивство Гандзюк. Нині Мангера обвинувачують не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним у вбивстві співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук.

11 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 березня з правом внесення застави в розмірі майже 2,5 мільйона гривень. Того ж дня він вийшов з СІЗО після внесення застави.

6 березня Шевченківський районний суд Києва на місяць відсторонив його від посади голови Херсонської обласної ради.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення одягнути електронний браслет на Мангера й забрати у нього закордонний паспорт.

15 квітня Шевченківський райсуд Києва на засіданні відмовився подовжувати термін відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради.

Також за темою

Ukraine Kherson Stadtverwaltung

Вбивство Гандзюк: Суд відпустив підозрюваного під домашній арешт 02.05.2019

Судді змінили запобіжний захід підозрюваному в вбивстві Катерини Гандзюк Ігорю Павловському на домашній арешт з обов'язком носити електронний браслет, повідомив адвокат Масі Найєм.

Ukraine - Vladyslav Manger bei Gerichtsanhörung

ГПУ змінила підозру Владиславу Мангеру в справі вбивства Катерини Гандзюк 25.04.2019

Через наявність нових доказів підозрюваному у вбивстві активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру змінили підозру, повідомили в ГПУ.

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht

Нападники на Гандзюк пішли на угоду зі слідством - ГПУ 24.04.2019

У Генпрокуратурі стверджують, що нападники на Катерину Гандзюк зізналися у злочині та пішли на угоду зі слідством.

Реклама

Докладно

Stromzähler in Privathaus (picture-alliance/dpa)

Глава "Укренерго": Ціни на електроенергію можуть підвищитись

Чому в Україні хочуть відкласти запуск нового ринку електроенергії? Інтерв'ю DW з Всеволодом Ковальчуком.  

Запуск російської ракети-носія з космодрому Східний у грудні 2018 року

США відмовляються від послуг РФ під час космічних пусків

Пентагон вносить РФ до списку країн, чиї послуги будуть заборонені під час запуску комерційних супутників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  