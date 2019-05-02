Підозрюваному у справі Гандзюк Владиславу Мангеру продовжили запобіжний захід

31 травня 2019 року Шевченківський районний суд Києва продовжив до 1 липня 2019 року термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні щодо вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко. Він зауважив, що клопотання прокурора було задоволено частково, оскільки суд дозволив підозрюваному пересуватися в межах Херсонської області.

Мангера зобов'язали здати на зберігання паспорт та інші документи, які дозволяють виїжджати за кордон України і носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, наприкінці квітня ГПУ змінила підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру у справі про вбивство Гандзюк. Нині Мангера обвинувачують не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним у вбивстві співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук.

11 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 березня з правом внесення застави в розмірі майже 2,5 мільйона гривень. Того ж дня він вийшов з СІЗО після внесення застави.

6 березня Шевченківський районний суд Києва на місяць відсторонив його від посади голови Херсонської обласної ради.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення одягнути електронний браслет на Мангера й забрати у нього закордонний паспорт.

15 квітня Шевченківський райсуд Києва на засіданні відмовився подовжувати термін відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради.