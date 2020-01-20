 Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували

Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, Печерський райсуд Києва заарештував до 4 березня. Захист пообіцяв подати апеляцію на це рішення.

Печерський райсуд Києва заарештував Ігоря Павловського до 4 березня

Печерський райсуд Києва заарештував Ігоря Павловського до 4 березня

Печерський районний суд Києва заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Таке рішення суд ухвалив у вівторок, 21 січня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Термін арешту Павловському обчислюється з 20 січня.

Про взяття Павловського під варту просила суд прокуратура. Сам Павловський, який перебував на засіданні на милицях, заперечив висунуті на його адресу звинувачення. Адвокат Павловського заявив, що подаватиме апеляційну скаргу на арешт підзахисного.

Напередодні українські правоохоронці провели спецоперацію у Херсонській області, під час якої повідомили про підозру в скоєнні злочинів дев'ятьом особам, у тому числі Ігорю Павловському, його затримали.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

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У роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк в містах України та світу проходять акції "Рік без Каті" з вимогою знайти замовників її вбивства. Адже запитання "Хто замовив Гандзюк?"досі актуальне. (04.11.2019)

І після цьогорічної зміни влади в Україні громадські активісти зазнають нападів та стають жертвами залякувань, стверджують правозахисники. (11.12.2019)

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення. У цій справі вже винесено вирок п'ятьом обвинуваченим: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам -  Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено ув'язнення від трьох до шести з половиною років.

На початку листопада 2018 року журналістки Оксана Денисова та Тетяна Ніколаєнко оприлюднили ім'я ймовірного посередника між замовником та організатором убивства Гандзюк - помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігора Павловського, який нібито передавав гроші "за роботу" Сергію Торбіну. Паламарчук заперечив свою причетність до нападу, а після цього звільнив Павловського. Пізніше останнього затримала СБУ. 12 листопада 2018 суд заарештував його на три місяці. Весною 2019 року суд відпустив Павловського з-під варти під домашній арешт.

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Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)

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Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)  

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