Північний Рейн-Вестфалія – федеральна земля на заході Німеччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північний Рейн-Вестфалія". Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія розташована на заході Федеративної Республіки Німеччини. За кількістю населення Північний Рейн-Вестфалія є найбільшою в Німеччині федеральною землею. Тут проживає понад 17 мільйонів 800 тисяч осіб. Столицею цієї федеральної землі є Дюссельдорф. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.