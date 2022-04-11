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Північний Рейн-Вестфалія

Північний Рейн-Вестфалія – федеральна земля на заході Німеччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північний Рейн-Вестфалія". Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія розташована на заході Федеративної Республіки Німеччини. За кількістю населення Північний Рейн-Вестфалія є найбільшою в Німеччині федеральною землею. Тут проживає понад 17 мільйонів 800 тисяч осіб. Столицею цієї федеральної землі є Дюссельдорф. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку 11.04.2022

Анне Шпіґель подала у відставку з посади міністра ФРН у справах сім'ї. Її звинувачували в тому, що вона вирушила у відпустку невдовзі після сильної повені в Німеччині.
У Німеччині створили ресурс для підтримки українських митців

У Німеччині створили ресурс для підтримки українських митців 07.04.2022

У землі Північний Рейн-Вестфалія допомагають митцям з України адаптуватися до німецького життя, встановити контакт з колегами та отримати фінансування для мистецьких проєктів.

Демонстрація за мир замість традиційного карнавалу в Німеччині (28.02.2022) 28.02.2022

У німецькому Кельні в так званий "трояндовий" понеділок замість традиційної карнавальної ходи понад 50 тисяч людей провели ходу за мир в Україні та проти агресії Росії.

COVID-19: до Німеччини доправляють важких пацієнтів з Нідерландів

COVID-19: до Німеччини доправляють важких пацієнтів з Нідерландів 23.11.2021

Клініки Нідерландів переповнені пацієнтами з COVID-19. Німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія надала 20 ліжкомісць у своїх лікарнях для нідерландців, які лікуються від коронавірусу.
Лашет склав з себе повноваження прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії

Лашет склав з себе повноваження прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії 25.10.2021

Новим прем’єром федеральної землі, як очікується, стане Гендрік Вюст.
Конфуз з кандидатом у канцлери: Армін Лашет неправильно згорнув бюлетень

Конфуз з кандидатом у канцлери: Армін Лашет неправильно згорнув бюлетень 26.09.2021

Під час голосування на виборчій дільниці в Ахені кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Армін Лашет згорнув так свій бюлетень, що було видно, за кого він проголосував.

Меркель знову відвідала постраждалий від повені регіон ФРН

Меркель знову відвідала постраждалий від повені регіон ФРН 03.09.2021

На повне усунення наслідків завданої шкоди підуть місяці і навіть роки, зазначила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки

Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки 28.07.2021

Німецькі страховики переглянули оцінку збитків від руйнівної повені на заході ФРН. Збитки можуть становити до 5,5 мільярда євро.
На заході Німеччини готуються до нових опадів цими днями

На заході Німеччини готуються до нових опадів цими днями 24.07.2021

Кризові штаби земель, що постраждали від катастрофічних повеней, розробляють плани порятунку і підтримки населення у разі нових опадів.

Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео)

Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео) 23.07.2021

Руйнівні повені у Німеччині забрали понад 170 життів та спричинили збитки на мільярди євро. Як таке могло статися у заможній ФРН? Підвела система сповіщення, людський фактор чи недооцінка сил природи?

Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 175

Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 175 22.07.2021

Лише в федеральній землі Рейнланд-Пфальц в результаті повені загинули 128 осіб, 155 людей вважаються зниклими безвісти. Північний Рейн-Вестфалія затвердила програму термінової допомоги на 200 мільйонів євро.
Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині

Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині 20.07.2021

Тільки у транспортній сфері Німеччини збитки становлять, за попередніми оцінками, близько 2 мільярдів євро. Страхові компанії побоюються краху чинної системи страхування від природних катаклізмів.
Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео)

Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео) 20.07.2021

Німеччина оговтується від повеней, які вже назвали катастрофою століття. Вражає й солідарність людей. На території "Нюрбургрингу", де відбувалися заїзди "Формули-1", розмістили один з волонтерських центрів.

Повені на заході Німеччини: близько 170 людей вважають зниклими

Повені на заході Німеччини: близько 170 людей вважають зниклими 19.07.2021

Близько 170 зниклих і щонайменше 160 загиблих - трагічні наслідки повеней у Західній Німеччині. Кількість жертв може зростати, заявили в поліції міста Кобленц.

Німці і повінь століття: приголомшені лихом, натхненні взаємодопомогою (19.07.2021) 19.07.2021

Німеччина оговтується від руйнівних повеней, які вже назвали тут катастрофою століття. Вражає не лише це, а й солідарність незнайомих людей, які приїжджають допомогти.

Ніби після війни: як в німецьких містах пережили повінь століття

"Ніби після війни": як в німецьких містах пережили повінь століття 19.07.2021

Повінь в Німеччині: як жителі трьох міст, де немає зв'язку і електрики, дають собі раду з "національною катастрофою століття" - в репортажі журналістів DW.
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