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"Північний потік"

Газопровід "Північний потік" простягнувся по дну Балтійського моря – від російського Виборгу до німецького Грайфсвальда.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північний потік". Газопровід "Північний потік" складається з двох гілок. Першу чергу запустили в 2011 році, другу - в 2012 році. Пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу. Газопроводом "Північний потік" керує компанія Nord Stream зі штаб-квартирою в місті Цуг (Швейцарія). 51 відсоток акцій консорціуму належать "Газпрому", по 15,5 відсотка – німецьким компаніям E.ON та Wintershall, решта – нідерландській Gasunie та французькій Engie. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Північний потік-2 - фатальна помилка Німеччини

Коментар: "Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини 20.04.2022

Підтримка Німеччиною "Північного потоку -2" стала фактором сприяння війні Росії проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Німеччина: як Північний потік-2 зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів

Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів 20.04.2022

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ, прем'єр-міністерка Мекленбурга-Передньої Померанії та протеже Ґергарда Шредера, створювала за методичкою "Газпрому".
Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо Північного потоку-2

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Штайнмаєр виключив нормалізацію відносин з путінською Росією

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З Росією Путіна більше неможлива співпраця, якою вона була в попередні роки, заявив президент ФРН. Він назвав президента РФ "бункерним розпалювачем війни".
Президент ФРН вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії

Президент ФРН вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії 04.04.2022

Серед помилок Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав "Північний потік-2" та спробу включити РФ у спільну архітектуру безпеки. За його словами, неможливо було уявити, що Путін піде на "повне розкладання своєї країни".
Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго 22.03.2022

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів DW про підсумки переговорів у Катарі та ОАЕ, які, зокрема, покликані знизити залежність Німеччини від російських енергоносіїв.
Як президент України Зеленський виступав перед депутатами Бундестагу

Як президент України Зеленський виступав перед депутатами Бундестагу 17.03.2022

У відеозверненні до німецьких парламентаріїв президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину вжити додаткових заходів для того, щоб зупинити агресію Росії. Репортаж DW із Бундестагу.

Зеленський у Бундестазі: "Пане Шольц, руйнуйте цю стіну!" (17.03.2022) 17.03.2022

У зверненні до депутатів Бундестагу президент України Володимир Зеленський зазначив, що вторгненням в Україну РФ знову будує "стіну" в Європі та звернувся за більшою підтримкою Берліна України.
Зеленський у Бундестазі дорікнув ФРН за співпрацю з Росією

Зеленський у Бундестазі дорікнув ФРН за співпрацю з Росією 17.03.2022

У зверненні до депутатів Бундестагу президент України Володимир Зеленський зазначив, що вторгненням в Україну РФ знову будує "стіну" в Європі та звернувся за більшою підтримкою Берліна України.

Німецький енергоконцерн E.ON не купуватиме російський газ

Німецький енергоконцерн E.ON не купуватиме російський газ 16.03.2022

Концерн E.ON, якому належить 15,5 відсотка проєкту "Північний потік-1", через розв'язану Москвою війну в Україні не купуватиме газ у трейдерів "Газпрому".

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (відео)

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (відео) 11.03.2022

На тлі війни Росії проти України від Європи вимагають запровадити ембарго на поставки газу й нафти з РФ. Але чи можуть європейці вижити без російської газової голки?
Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (11.03.2022)

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (11.03.2022) 11.03.2022

На тлі війни РФ проти України від Європи і зокрема Німеччини як одного з найбільших споживачів російських газу і нафти вимагають запровадити ембарго на поставки з РФ. Чи можуть європейці вижити без російського газу?

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022) 07.03.2022

Не лише світова політика, а й міжнародний бізнес займає дедалі активнішу позицію щодо війни Росії проти України і запроваджує низку безпрецедентних болісних заходів проти РФ. Перелік - у відео DW.
Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.

Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба (03.03.3022) 03.03.2022

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, по суті, опинився в політичній ізоляції. Після вторгнення РФ в Україну Шредер засудив війну, але не того, хто її розпочав і кого він багато років називає своїм другом.
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