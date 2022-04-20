Газопровід "Північний потік" простягнувся по дну Балтійського моря – від російського Виборгу до німецького Грайфсвальда.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північний потік". Газопровід "Північний потік" складається з двох гілок. Першу чергу запустили в 2011 році, другу - в 2012 році. Пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу. Газопроводом "Північний потік" керує компанія Nord Stream зі штаб-квартирою в місті Цуг (Швейцарія). 51 відсоток акцій консорціуму належать "Газпрому", по 15,5 відсотка – німецьким компаніям E.ON та Wintershall, решта – нідерландській Gasunie та французькій Engie. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.