 ″Північний потік-2″ є просто неприпустимим - віце-президент США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

"Північний потік-2" є просто неприпустимим - віце-президент США

Американський віце-президент Майк Пенс розкритикував Німеччину під час зборів, присвячених 70-річчю НАТО. Він назвав "Північний потік-2" неприпустимим і закликав Берлін витрачати більше на оборону.

Віце-президент США Майк Пенс

Майк Пенс вимагає від Берліна "робити більше"

На думку віце-президента Сполучених Штатів Америки Майка Пенса трубопровід "Північний Потік-2" є "просто неприйнятним" з погляду зростання залежності Німеччини від Росії. Про це Пенс заявив у середу, 3 квітня, під час зібрання, присвяченого 70-річчю НАТО.

"Ми не можемо забезпечити захист Заходу, якщо наші союзники збільшують свою залежність від Росії", - зазначив Пенс під час свого виступу, під час якого гостро розкритикував участь Німеччини у побудові російського газогону та закликав Берлін припинити участь у цьому проекті.

Пенс також наголосив на обов'язку німецької сторони збільшити витрати на оборону. "Німеччина має робити більше", - зазначив віце-президент.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп також висловив свою критику щодо оборонних витрат Німеччини під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. Трамп зазначив, що Німеччина не платить свою частку у бюджет Альянсу.

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Колишній куратор санкційної політики США Деніел Фрід розповів DW про новий законопроект в Конгресі щодо санкцій проти Росії і про те, чому вони не торкнуться "Північного потоку-2". (20.02.2019)

За даними НАТО Німеччина витратила 2018 року 1,23 відсотка свого валового внутрішнього продкуту (ВВП) на оборону. У 2023 році країна планує підвищити рівень оборонних витрат до 1,26 відсотка від свого ВВП. США, у свою чергу, витрачають на оборону 3,39 відсотка свого ВВП. Вашингтон вимагає, аби оборонні витрати всіх членів Альянсу якомога швидше були підвищені до щонайменше двох відсотків ВВП.

Також 13 січня стало відомо про те, що посол США у Німеччині Річард Гренелл розіслав німецьким фірмам, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік-2", листи з погрозами санкцій. МЗС ФРН тоді розкритикувало дії Гренелла.

11 грудня минулого року Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, в якій висловила протест проти будівництва російського газогону "Північний потік-2", а також закликала до запровадження санкцій проти нього. В документі зазначено, що будівництво трубопроводу - це "різкий крок назад в питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів".

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