 ″Північний потік-2″ не пролягатиме в територіальних водах Данії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Північний потік-2" не пролягатиме в територіальних водах Данії

До Енергетичного агентства Данії надійшов офіційний лист від компанії Nord Stream 2 про відмову від прокладання газогону "Північний потік-2" в територіальних водах Данії.

Північний потік-2

Прокладання "Північного потоку-2" в Балтійському морі

Компанія Nord Stream 2 відкликала заявку на прокладання газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Данії. В п'ятницю, 28 червня, до Енергетичного агентства Данії надійшов офіційний лист від компанії Nord Stream 2 з відмовою від цієї ділянки маршруту газопроводу. Йдеться про відрізок газоводу, котрий планувалося прокласти на південь від острова Борнхольм, повідомила пресслужба Nord Stream 2.

DW.COM

У Сенаті США зареєстрували законопроет, що передбачає санкції щодо компаній, котрі прокладають труби для "Північного потоку-2". (14.05.2019)

Президент США заявив, що обмірковує можливість запровадження санкцій за проект "Північний потік-2". Проти кого вони можуть бути спрямовані Трамп не сказав. (13.06.2019)

"Ми розглядаємо цей крок як вимушений, адже за більш ніж два роки з моменту подачі самої заявки уряд Данії жодним чином не вказав на готовність знайти рішення", - пояснив виконавчий директор компанії Nord Stream 2 Маттіас Варніґ (Matthias Warnig), слова якого наводяться в повідомленні пресслужби.

"Як компанія Nord Stream 2, так і наші інвестори зацікавлені в правовій визначеності та в захисті інтересів інвесторів", - зазначають у компанії. Особливо це важливо на тлі того, що спорудження газопроводу в водах чотирьох інших країн "вже просунулося досить далеко".

Інженери компанії вже запропонували два альтернативні маршрути на південь від острова Борнхольм, за межами територіальних вод Данії, наголосили в компанії Nord Stream 2.

Нагадаємо, що проти спорудження цього газопроводу виступають США, а також низка східноєвропейських країн-членів ЄС. Серед найзапекліших критиків цього газопроводу - Україна. Київ побоюється, що спорудження цього газогону нашкодить газотранспортній системі України та становить загрозу національної безпеки країни.

Дивитись відео 02:58

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)

Дивитись відео 00:51

"Газпром" зазнає збитків через зміну клімату (04.04.2019)

Аудіо й відео до теми

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)  

"Газпром" зазнає збитків через зміну клімату (04.04.2019)  

Також за темою

Symbolbild Gasstreit Russland Ukraine

Транзит російського газу через Україну: Єврокомісія поспішає поновити переговори 13.06.2019

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович летить до Москви - вирішувати питання про транзит газу до ЄС з Росії територією України. У Брюсселі поспішають - нинішній контракт спливає у грудні.

Ostseepipeline Nord Stream 2

Трамп розмірковує над санкціями за "Північний потік-2" 13.06.2019

Президент США заявив, що обмірковує можливість запровадження санкцій за проект "Північний потік-2". Проти кого вони можуть бути спрямовані Трамп не сказав.

Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Берлін розраховує на швидке розв'язання питання транзиту газу Україною 17.06.2019

Берлін й надалі сприятиме переговорам між Києвом та Москвою щодо продовження контракту на транзит російського газу Україною, що спливає цього року, зазначив міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр.

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі звільнення, закидають піар.  

Експорт з ЄС до країн Південної Америки

ЄС і Меркосур взяли курс на угоду про вільну торгівлю

Переговори про створення однієї з найбільших зон вільної торгівлі в світі тривали багато років.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  