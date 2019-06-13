"Північний потік-2" не пролягатиме в територіальних водах Данії

Компанія Nord Stream 2 відкликала заявку на прокладання газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Данії. В п'ятницю, 28 червня, до Енергетичного агентства Данії надійшов офіційний лист від компанії Nord Stream 2 з відмовою від цієї ділянки маршруту газопроводу. Йдеться про відрізок газоводу, котрий планувалося прокласти на південь від острова Борнхольм, повідомила пресслужба Nord Stream 2.

"Ми розглядаємо цей крок як вимушений, адже за більш ніж два роки з моменту подачі самої заявки уряд Данії жодним чином не вказав на готовність знайти рішення", - пояснив виконавчий директор компанії Nord Stream 2 Маттіас Варніґ (Matthias Warnig), слова якого наводяться в повідомленні пресслужби.

"Як компанія Nord Stream 2, так і наші інвестори зацікавлені в правовій визначеності та в захисті інтересів інвесторів", - зазначають у компанії. Особливо це важливо на тлі того, що спорудження газопроводу в водах чотирьох інших країн "вже просунулося досить далеко".

Інженери компанії вже запропонували два альтернативні маршрути на південь від острова Борнхольм, за межами територіальних вод Данії, наголосили в компанії Nord Stream 2.

Нагадаємо, що проти спорудження цього газопроводу виступають США, а також низка східноєвропейських країн-членів ЄС. Серед найзапекліших критиків цього газопроводу - Україна. Київ побоюється, що спорудження цього газогону нашкодить газотранспортній системі України та становить загрозу національної безпеки країни.

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