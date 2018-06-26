 ″Північний потік-2″ готові будувати навіть без дозволу Данії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

"Північний потік-2" готові будувати навіть без дозволу Данії

Компанія Nord Stream II розпочне будівництво газопроводу "Північний потік-2", навіть не маючи дозволу на його прокладення в територіальних водах Данії.

Труби для Північного потоку-2

Труби для "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream II розпочне будівництво газогону "Північний потік-2" з Росії до Німеччини дном Балтійського моря цього літа, навіть не маючи на руках дозволу на роботи в територіальних водах Данії. Про це заявив фінансовий директор компанії Пол Коркоран у четвер, 28 червня.

Так він відреагував на пропозицію прем'єра Данії Ларса Лекке Расмуссена обговорити "Північний потік-2" на рівні ЄС, щоб вивчити всі його ризики та роль України як транзитера газу. "Тепер Данії вирішувати - дозволяти чи забороняти", - цитує Коркорана "Інтерфакс".

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Він наголосив, що за відсутності зеленого світла від Копенгагена, "Північний потік" прокладуть "в обхід" - через міжнародні води на північ від Данії. За словами Коркорана, початок будівництва газопроводу очікується цього літа. "У нас є дозвіл від Німеччини, Фінляндії і Швеції, вони незалежні… У нас є дозволи на майже 90 відсотків маршруту, маршрут через Данію становить лише 10 відсотків", - додав Коркоран.

Нагадаємо, що 3 травня в місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2" на суходолі. "Труба" викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів газогону.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

Синім - активний Північний потік, червоним - запланований Північний потік-2

Синім на карті позначено активний "Північний потік", червоним - запланований "Північний потік-2"

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