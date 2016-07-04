Північна Македонія стала тридцятим членом НАТО

Північна Македонія в п'ятницю, 27 березня, офіційно стала 30-м членом Північноатлантичного Альянсу. "Північна Македонія тепер є частиною сім'ї НАТО, сім'ї з 30 націй та понад одного мільярда людей. Сім'ї, що заснована на впевненості, що з якими викликами ми б не стикалися, ми є сильнішими та більш захищеними разом", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

30 березня прапор Північної Македонії буде піднятий разом з прапорами інших 29 країн-членів НАТО над штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі. Та через пандемію коронавірусу президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявив, що "ми не можемо радіти та відзначати цю подію як слід". "Але це історичний успіх, який після трьох десятиліть незалежності остаточно підтвердив безпеку Македонії та гарантії нашого майбутнього. Вітаю усіх! Ми це заслужили", - зазначив він.

Своєю чергою держсекретар США Майк Помпео наголосив, що членство балканської країни в НАТО "підтримає більшу інтеграцію, демократичні реформи, торгівлю, безпеку та стабільність у регіоні. Вступ Північної Македонії також підтверджує іншим претендентам, що двері НАТО залишаються відчиненими для тих країн, які бажають і здатні провести реформи, що відповідають високим стандартам НАТО, та прийняти обов'язки та переваги членства".

Нагадаємо, що вступу Північної Македонії до НАТО передував тривалий конфлікт країни з сусідньою Грецією. Вона наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій та блокувала діалог щодо її членства в НАТО та ЄС. У лютому 2019 року ця країна змінила свою назву на Північна Македонія. 24 березня цього року Рада ЄС з закордонних справ ухвалила рішення про початок переговорів про членство Північної Македонії в Європейському Союзі.