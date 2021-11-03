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Південнокитайське море – напівзамкнуте море в західній частині Тихого океану.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Південнокитайське море". Південнокитайське море розташоване в західній частині Тихого океану, а саме - між Індокитаєм, Малаккою, Південним Китаєм і островами Тайвань, Лусон, Міндоро, Палаван, Калімантан, Суматра, Банка, Булітунг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На необхідність припинення "силових односторонніх дій" в акваторії Південнокитайського моря вказали глави дипломатичних відомств США, Японії та Австралії. Так само вони закликають гарантувати вільну торгівлю в регіоні.
Зусилля Пекіна, мета яких - вплинути на Пхеньян, варті похвали, вважає міністр оборони Сполучених Штатів. Утім, Вашингтон застерігає керівництво Китаю від збільшення військової присутності в Південнокитайському морі.