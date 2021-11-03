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Південнокитайське море

Південнокитайське море – напівзамкнуте море в західній частині Тихого океану.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Південнокитайське море". Південнокитайське море розташоване в західній частині Тихого океану, а саме - між Індокитаєм, Малаккою, Південним Китаєм і островами Тайвань, Лусон, Міндоро, Палаван, Калімантан, Суматра, Банка, Булітунг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Пентагоні заявили, що США здатні захистити Тайвань від Китаю

У Пентагоні заявили, що США здатні захистити Тайвань від Китаю 03.11.2021

США мають можливість захистити Тайвань, якщо Китай нападе на острів, утім у Пентагоні вважають, що такого не станеться у найближчі два роки.
Атомна субмарина США зіштовхнулася з підводним об'єктом у Південнокитайському морі

Атомна субмарина США зіштовхнулася з підводним об'єктом у Південнокитайському морі 08.10.2021

Американський атомний підводний човен зіштовхнувся з невідомим підводним об'єктом у Південнокитайському морі. За даними ЗМІ, 11 моряків зазнали легких травм.
США відправляють два авіаносці в Південнокитайське море

США відправляють два авіаносці в Південнокитайське море 04.07.2020

Пентагон планує провести масштабні навчання військово-морських сил у акваторії Південнокитайського моря. В регіон направили авіаносці "Рональд Рейган" і "Німіц".
У Китаї взяли на озброєння перший збудований в країні авіаносець

У Китаї взяли на озброєння перший збудований в країні авіаносець 17.12.2019

Китай взяв на озброєння свій перший самостійно збудований авіаносець. За основу китайські суднобудівники взяли український авіаносець, який Пекін купив у 1998 році та модернізував.
США відправили військовий корабель у Тайванську протоку

США відправили військовий корабель у Тайванську протоку 25.07.2019

Перебування ракетного крейсера ВМС США Antietam у Тайванській протоці є звичайною операцією, наголосили американські військові. Раніше Китай знову пригрозив повернути собі Тайвань силою.
Військові кораблі США наблизилися до островів Спратлі

Військові кораблі США наблизилися до островів Спратлі 06.05.2019

Американські військові кораблі наблизилися до спірних островів Спратлі в Південнокитайському морі. Китай закликав США припинити провокаційні дії.
США розкритикували Китай за дії у Південнокитайському морі

США розкритикували Китай за дії у Південнокитайському морі 02.06.2018

У майбутньому Китай може наразитися на серйозні наслідки нинішньої мілітаризації спірних островів у Південнокитайському морі, застеріг міністр оборони США Джеймс Меттіс.
Пекін закидає США провокацію через дії військових кораблів біля спірних островів

Пекін закидає США "провокацію" через дії військових кораблів біля спірних островів 27.05.2018

Два американські військові кораблі наблизилися до Парасельських островів на відстань 12 морських миль. У Пекіні назвали такі дії "провокацією".
Китайські бомбардувальники прибули на спірні острови

Китайські бомбардувальники прибули на спірні острови 19.05.2018

Китай уперше направив на спірні острови у Південнокитайському морі бомбардувальники, здатні, зокрема, завдати ядерного удару.
Китай назвав нову оборонну стратегію США проявом мислення холодної війни

Китай назвав нову оборонну стратегію США проявом мислення "холодної війни" 21.01.2018

У Пекіні заявили, що США перебільшують військову загрозу з боку Китаю, та закинули Вашингтону бажання посилити свою військову присутність в регіоні.
Китай звинуватив США у порушенні територіальних вод

Китай звинуватив США у порушенні територіальних вод 20.01.2018

Китай звинуватив США в порушенні його територіальних вод через появу американського ракетного есмінця Hopper в акваторії спірних островів у Південнокитайському морі.
Китай протестував найбільший у світі літак-амфібію

Китай протестував найбільший у світі літак-амфібію 24.12.2017

Гідроплан-гігант успішно провів у небі близько години тестового польоту. Його планують використовувати рятувальні служби.
США, Японія та Австралія закликають до припинення силових дій у Південнокитайському морі

США, Японія та Австралія закликають до припинення "силових дій" у Південнокитайському морі 07.08.2017

На необхідність припинення "силових односторонніх дій" в акваторії Південнокитайського моря вказали глави дипломатичних відомств США, Японії та Австралії. Так само вони закликають гарантувати вільну торгівлю в регіоні.
Пекін назвав провокацією дії есмінця США поблизу спірного острова

Пекін назвав "провокацією" дії есмінця США поблизу спірного острова 03.07.2017

Американський бойовий корабель USS Stethem перетнув 12-мильну зону навколо острова Трайтон у Південнокитайському морі. Офіційний Пекін обурений. У КНР вважають спірний острів своїм.
Пентагон застеріг Пекін від збільшення військової присутності в Південнокитайському морі

Пентагон застеріг Пекін від збільшення військової присутності в Південнокитайському морі 03.06.2017

Зусилля Пекіна, мета яких - вплинути на Пхеньян, варті похвали, вважає міністр оборони Сполучених Штатів. Утім, Вашингтон застерігає керівництво Китаю від збільшення військової присутності в Південнокитайському морі.
Китай обурений діями бойового корабля США поблизу спірних островів

Китай обурений діями бойового корабля США поблизу спірних островів 25.05.2017

Прохід американського есмінця поблизу островів Спратлі без дозволу Пекіна - неприйнятний, вважають у МЗС КНР. Пекін називає такі дії підривом суверенітету Китаю.
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