П'ять країн підписали угоду щодо фінансування суду над винними у справі MH17

Угоду про фінансову підтримку кримінального переслідування винних у збитті малайзійського "Боїнга" підписали Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна.
Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум щодо фінансової підтримки кримінального переслідування винних в катастрофі малайзійського "Боїнга" на Донбасі. Текст угоди було опубліковано у вівторок, 22 січня, на сайті уряду Нідерландів.
Як випливає з документа, витрати на державних обвинувачів, органи правосуддя і захист свідків візьмуть на себе лише Нідерланди. Характер, масштаби та умови сплати внесків визначатимуться в двосторонніх угодах, що будуть укладені між Нідерландами і кожною країною-підписантом меморандуму. Для контролю за витрачанням коштів буде засновано комітет фінансового нагляду.
Термін дії угоди становить п'ять років. За необхідності його можуть подовжити ще на два роки. Будь-яка з країн-учасниць може вийти з договору в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це інші сторони.
Як повідомлялося, за даними слідства, малайзійський "Боїнг", що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей. Міжнародна слідча група в травні 2018 року представила доповідь про катастрофу літака. З неї випливає, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, потрапив на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Москва висновки міжнародного розслідування заперечує і покладає відповідальність за збиття літака на Київ.
Оприлюднені напередодні висновки розслідування причин трагедії MH17 вказують на "безпосередню участь Росії", заявили в уряді Нідерландів. З аналогічною заявою виступили і в уряді Австралії. (25.05.2018)
З моменту збиття над Донбасом літака рейсу MH17 минуло вже чотири роки. Слідство просувається вкрай повільно, а питання, як притягнути винних до відповідальності, залишається без відповіді. (17.07.2018)
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Президента США Дональда Трампа закликають переконати Путіна розповісти правду про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. "Спокутувати свою провину ніколи не пізно", - підкреслюють підписанти листа. (09.11.2018)