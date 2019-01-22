 П′ять країн підписали угоду щодо фінансування суду над винними у справі MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

П'ять країн підписали угоду щодо фінансування суду над винними у справі MH17

Угоду про фінансову підтримку кримінального переслідування винних у збитті малайзійського "Боїнга" підписали Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна.

Уламки MH17

Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум щодо фінансової підтримки кримінального переслідування винних в катастрофі малайзійського "Боїнга" на Донбасі. Текст угоди було опубліковано у вівторок, 22 січня, на сайті уряду Нідерландів.

Як випливає з документа, витрати на державних обвинувачів, органи правосуддя і захист свідків візьмуть на себе лише Нідерланди. Характер, масштаби та умови сплати внесків визначатимуться в двосторонніх угодах, що будуть укладені між Нідерландами і кожною країною-підписантом меморандуму. Для контролю за витрачанням коштів буде засновано комітет фінансового нагляду.

Термін дії угоди становить п'ять років. За необхідності його можуть подовжити ще на два роки. Будь-яка з країн-учасниць може вийти з договору в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це інші сторони.

Як повідомлялося, за даними слідства, малайзійський "Боїнг", що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей. Міжнародна слідча група в травні 2018 року представила доповідь про катастрофу літака. З неї випливає, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, потрапив на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Москва висновки міжнародного розслідування заперечує і покладає відповідальність за збиття літака на Київ. 

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З моменту збиття над Донбасом літака рейсу MH17 минуло вже чотири роки. Слідство просувається вкрай повільно, а питання, як притягнути винних до відповідальності, залишається без відповіді. (17.07.2018)  

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Представлений міноборони Росії документ на готову ракету, якою згодом був збитий малайзійський Boeing, датований раніше, ніж її виробництво, пише російське видання "Новая газета". (19.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Катастрофа MH17: факти, встановлені міжнародним слідством (16.07.2018)  

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