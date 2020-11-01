Пятрас Ауштрявічюс - литовський політик, євродепутат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пятрас Ауштрявічюс".

Пятрас Ауштрявічюс є членом Сейму Литви від Союзу лібералів і центру, а також депутатом Європарламенту, де він входить до групи лібералів. У травні 2015 року Росія включила Пятраса Ауштрявічюса до списку громадян країн ЄС, яким заборонено в'їзд на територію РФ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.