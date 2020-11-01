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Пятрас Ауштрявічюс

Пятрас Ауштрявічюс - литовський політик, євродепутат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пятрас Ауштрявічюс".

Пятрас Ауштрявічюс є членом Сейму Литви від Союзу лібералів і центру, а також депутатом Європарламенту, де він входить до групи лібералів. У травні 2015 року Росія включила Пятраса Ауштрявічюса до списку громадян країн ЄС, яким заборонено в'їзд на територію РФ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євродепутат: Боротьба з корупцією в Україні не повинна припинитися

Євродепутат: Боротьба з корупцією в Україні не повинна припинитися 01.11.2020

У Європарламенті схвалюють намагання української влади шукати рішення у ситуації довкола КC. Однак про підтримку конкретних кроків президента наразі не йдеться, пояснив євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

Євродепутат: За ситуацію в Україні відповідатиме президент, а не олігархи

Євродепутат: За ситуацію в Україні відповідатиме президент, а не олігархи 25.10.2019

Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс прокоментував DW останні події в Україні, зокрема скандал довкола сатиричного номеру "Кварталу 95". Загроза іміджу України буде, якщо злочини проти експосадовців триватимуть.
У новому Європарламенті створили групу друзів України

У новому Європарламенті створили групу "друзів України" 24.09.2019

50 євродепутатів з шести фракцій Європарламенту створили неформальну групу "друзів європейської України". Своїми головними цілями вони називають політичну підтримку України та сприяння її економічній інтеграції в ЄС.
У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному

У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному 10.07.2019

Комітет Європарламенту з закордонних справ переобрав своїм головою німця Девіда Макаллістера. Він розповів про свої пріоритети та пообіцяв, що Україна залишатиметься на порядку денному євродепутатів.
Попри мороз і кулі: спогади євродепутатів, які були на Майдані

Попри мороз і кулі: спогади євродепутатів, які були на Майдані 21.11.2018

До п'ятої річниці початку Євромайдану DW поспілкувалася з євродепутатами, які неодноразово бували на Майдані під час протестів. Що їм найбільше запам'яталося і чи стала Україна іншою країною?
Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео)

Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео) 06.04.2018

Україна проігнорувала численні вимоги Євросоюзу скасувати електронні декларації для активістів. Як тепер реагуватиме ЄС?

Як ЄС покарає Україну за нескасовані е-декларації для активістів? (06.04.2018) 06.04.2018

Україна проігнорувала всі останні європейські попередження з вимогами скасувати електронні декларації для активістів. Як реагуватиме ЄС?
Євродепутат про реформи в Україні: Ми очікували зовсім іншого

Євродепутат про реформи в Україні: Ми очікували зовсім іншого 06.04.2018

Чи готує ЄС жорстку реакцію на небажання Верховної Ради скасувати е-декларації для громадських активістів і кому вигідний конфлікт між головними антикорупціонерами, - інтерв’ю DW з євродепутатом Пятрасом Ауштрявічюсом.
Євродепутат: Відмова Лукашенка приїхати на саміт - маленька катастрофа

Євродепутат: Відмова Лукашенка приїхати на саміт - "маленька катастрофа" 21.11.2017

Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс вважає відмову білоруського президента Лукашенка прибути на саміт "Східного партнерства" - "маленькою катастрофою відносин ЄС-Білорусь".
Європарламент: Східне партнерство плюс для України в обмін на реформи

Європарламент: Східне партнерство "плюс" для України в обмін на реформи 15.11.2017

Європарламентарі ухвалили резолюцію до саміту Східного партнерства, який пройде 24 листопада в Брюсселі. Головний принцип: ЄС варто зосередити свої ресурси на тих країнах, які роблять більше на європейському шляху.

Реакція Заходу на "прорив" Саакашвілі: це шкодить іміджу України (11.09.2017) 11.09.2017

Скандальний перетин Міхеілом Саакашвілі польсько-українського кордону неохоче коментують на Заході. Західні експерти сходяться на думці, що конфлікт Порошенка з Саакашвілі виставляє Україну у невигідному світілі перед партнерами.

Реакція Заходу на прорив Саакашвілі: Не втягуйте нас у цей цирк

Реакція Заходу на "прорив" Саакашвілі: Не втягуйте нас у цей "цирк" 11.09.2017

Те, як Міхеіл Саакашвілі потрапив до України - політичний цирк, який шкодить репутації держави. Так відреагувала більшість західних політиків та експертів на події на пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею.

Чи згадає саміт Україна-ЄС про європейську перспективу Києва?

Чи згадає саміт Україна-ЄС про європейську перспективу Києва? 12.07.2017

У спільній заяві саміту Україна-ЄС Київ має намір зафіксувати пункт про європейську перспективу, повідомило джерело DW в Єврокомісії. Деякі країни ЄС, однак, - категорично проти.
Євродепутат  після поїздки в Авдіївку: Ми не можемо стояти осторонь

Євродепутат  після поїздки в Авдіївку: Ми не можемо стояти осторонь 26.06.2017

Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс поділився в інтерв’ю DW враженнями від поїздки у зону бойових дій на Донбасі і міркуваннями про дієвість Мінських угод.
57 євродепутатів підписали лист до Могеріні із закликом ініціювати список Савченко

57 євродепутатів підписали лист до Могеріні із закликом ініціювати "список Савченко" 08.03.2016

Європарламентарі пропонують запровадити санкції проти 29 росіян, які, на їхню думку, причетні до викрадення української льотчиці та тримання її під вартою.
Депутат Європарламенту: Ми просимо ініціювати список Савченко

Депутат Європарламенту: Ми просимо ініціювати "список Савченко" 07.03.2016

Депутати Європарламенту проситимуть Федеріку Могеріні ініціювати "список Савченко", який за зразком "списку Магнітського" накладатиме санкції на російських високопосадовців.
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