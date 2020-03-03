Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі

Росія і Туреччина погодили текст угоди про припинення вогню в сирійському Ідлібі. Відповідної домовленості було досягнуто в четвер, 5 березня, під час зустрічі в Москві президентів двох країни Володимира Путіна й Реджепа Таїпа Ердогана.

"У найкоротші терміни ми застосуємо режим припинення вогню, і після цього узгодимо подальші кроки. Сьогодні вночі, починаючи з 00:01, тобто саме в опівночі з 5 на 6 березня, буде запроваджений режим припинення вогню", - сказав Ердоган, цитує агенція новин "Інтерфакс". Турецький лідер наголосив, що завдання сторін полягає в тому, щоб "не погіршувати гуманітарну ситуацію в цьому регіоні".

Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. "У цьому процесі Туреччина тримає за собою право відповісти на всілякі напади з боку режиму (сирійського правителя Башара Асада. - Ред.) своїми силами", - застеріг Ердоган. Він пообіцяв, що в цьому питанні Анкара буде перебувати в контакті з Москвою.

Путін сподівається на припинення боїв

Тим часом президент Росії Володимир Путін висловив сподівання, що досягнуті домовленості "слугуватимуть доброю основою для припинення бойових дій у Ідлібській зоні деескалації".

Загалом перемовини російської та турецьких делегацій тривали близько шести годин - спочатку Путін та Ердоган провели зустріч віч-на-віч, а вже потім до них приєдналися й інші члени обох делегацій, нагадує "Інтерфакс".

Нагадаємо, минулого тижня ситуація в Ідлібі раптово загострилася після того, як внаслідок обстрілів з боку сирійських урядових сил загинуло понад 30 турецьких військових. У відповідь на це Туреччина посилила свою військову присутність у Ідлібі, а також завдала низки ударів по позиціях сирійських урядових сил та їхніх союзників з шиїтських угруповань, підтримуваних Іраном.

Наступ сирійських урядових сил та їхніх союзників, що триває в Ідлібі за підтримки російських військово-повітряних сил, спровокував гостру гуманітарну кризу в цьому регіоні.