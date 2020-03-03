 Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Новини

Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі

Згідно з досягнутими у Москві домовленостями, режим припинення вогню в Ідлібі має набути чинності з 6 березня. Утім, Анкара залишила за собою право відповідати силою на удари військ Асада.

Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган у Москві

Домовленостям Путіна й Ердогана (на фото) передували шестигодинні переговори в Москві

Росія і Туреччина погодили текст угоди про припинення вогню в сирійському Ідлібі. Відповідної домовленості було досягнуто в четвер, 5 березня, під час зустрічі в Москві президентів двох країни Володимира Путіна й Реджепа Таїпа Ердогана.

DW.COM

Турецька армія знищила багато військових об'єктів у Сирії, у тому числі з хімічною зброєю, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Сирійський уряд стверджує, що ця заява вводить в оману. (29.02.2020)

Під час операції у провінції Ідліб турецькі військові збили навчально-бойовий літак військово-повітряних сил Сирії. Доля екіпажу невідома. Тим часом наступ сирійських силовиків у Ідлібі триває. (03.03.2020)

Турецька армія почала військову операцію проти сирійської армії у провінції Ідліб на півночі країни. Про це заявив турецький міністр оборони. (01.03.2020)

Під час військової операції в Сирії турецька армія збила два літаки сирійських ВПС. Також був обстріляний військовий аеродром в Алеппо. (01.03.2020)

За даними правозахисників, авіаудари завдали літаки військово-повітряних сил Росії. Через критичний стан багатьох поранених, кількість жертв може збільшитись. (05.03.2020)

"У найкоротші терміни ми застосуємо режим припинення вогню, і після цього узгодимо подальші кроки. Сьогодні вночі, починаючи з 00:01, тобто саме в опівночі з 5 на 6 березня, буде запроваджений режим припинення вогню", - сказав Ердоган, цитує агенція новин "Інтерфакс". Турецький лідер наголосив, що завдання сторін полягає в тому, щоб "не погіршувати гуманітарну ситуацію в цьому регіоні".

Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. "У цьому процесі Туреччина тримає за собою право відповісти на всілякі напади з боку режиму (сирійського правителя Башара Асада. - Ред.) своїми силами", - застеріг Ердоган. Він пообіцяв, що в цьому питанні Анкара буде перебувати в контакті з Москвою.

Путін сподівається на припинення боїв

Тим часом президент Росії Володимир Путін висловив сподівання, що досягнуті домовленості "слугуватимуть доброю основою для припинення бойових дій у Ідлібській зоні деескалації".

Загалом перемовини російської та турецьких делегацій тривали близько шести годин - спочатку Путін та Ердоган провели зустріч віч-на-віч, а вже потім до них приєдналися й інші члени обох делегацій, нагадує "Інтерфакс".

Нагадаємо, минулого тижня ситуація в Ідлібі раптово загострилася після того, як внаслідок обстрілів з боку сирійських урядових сил загинуло понад 30 турецьких військових. У відповідь на це Туреччина посилила свою військову присутність у Ідлібі, а також завдала низки ударів по позиціях сирійських урядових сил та їхніх союзників з шиїтських угруповань, підтримуваних Іраном.

Наступ сирійських урядових сил та їхніх союзників, що триває в Ідлібі за підтримки російських військово-повітряних сил, спровокував гостру гуманітарну кризу в цьому регіоні.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


DW.COM

Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW. (28.02.2020)  

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